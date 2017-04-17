Чего еще мы не знаем о путешествиях во времени?

Что такое время? Августин Блаженный говорил: «Я знаю, что такое

время, пока не задумываюсь о нем». Согласно стандартной модели физики,

время — четвертое измерение,

дополнение к трем пространственным измерениям. Значит, сквозь него

можно проходить. Долгие годы научные фантасты смаковали возможности

перемещений во времени в самых разных подробностях. С каждым столетием

мы осваиваем все больше новых технологий, открываем новые аспекты науки. Что нам осталось узнать о путешествиях во времени, прежде чем мы начнем воплощать их в реальности?

Вы наверняка заметили, что мы постоянно перемещаемся во времени.

Движемся сквозь него. На базовом уровне понятия время — это скорость

изменения Вселенной, и вне зависимости от того, нравится нам это или

нет, мы подвержены постоянным изменениям. Стареем, планеты движутся

вокруг Солнца, вещи разрушаются.

Мы измеряем ход времени секундами, минутами, часами и годами, но это

совсем не означает, что время течет с постоянной скоростью. Как вода в

реке, время идет по-разному в разных местах. Короче говоря, время

относительно.

Но что вызывает временные флуктуации на пути от колыбели до могилы?

Все сводится к отношению между временем и пространством. Человек

способен воспринимать в трех измерениях — длина, ширина и глубина. Время

же дополняет эту партию как самое важное четвертое измерение. Время не

существует без пространства, пространство не существует вне времени. И

эта парочка соединяется в пространственно-временной континуум. Любое

событие, происходящее во Вселенной, должно вовлекать пространство и

время.

В этой статье мы рассмотрим наиболее реальные и повседневные

возможности путешествия сквозь время в нашей Вселенной, а также менее

доступные, но от этого не менее возможные пути сквозь четвертое

измерение.

Временные путешествия в будущее

Если вы хотите прожить пару лет немного быстрее, чем кто-то другой,

вам нужно управляться с пространством-временем. Спутники глобального

позиционирования совершают это каждый день, обгоняя естественный ход

времени на три миллиардных доли секунды. На орбите время течет быстрее,

поскольку спутники находятся далеко от массы Земли. А на поверхности

масса планеты увлекает за собой время и замедляет его в относительно

небольших масштабах.

Этот эффект называется гравитационным замедлением времени. Согласно

общей теории относительности Эйнштейна, гравитация искривляет

пространство-время, и астрономы используют это следствие, когда изучают

свет, проходящий вблизи массивных объектов.

Но какое отношение это имеет ко времени? Помните — любое событие,

происходящее во Вселенной, вовлекает как пространство, так и время.

Гравитация не только стягивает пространство, но и время.

Будучи в потоке времени, вы едва ли заметите изменение его хода. Но

достаточно массивные объекты — вроде сверхмассивной черной дыры альфы

Стрельца, расположенной в центре нашей галактики — будут серьезно

искривлять ткань времени. Масса ее точки сингулярности — 4 миллиона

солнц. Такая масса замедляет время в два раза. Пять лет на орбите черной

дыры (без падения в нее) — это десять лет на Земле.

Скорость движения тоже играет важную роль в скорости течения нашего

времени. Чем ближе вы подходите к максимальной скорости движения —

скорости света — тем медленнее течет время. Часы в быстро идущем поезде к

концу путешествия начнут «опаздывать» на одну миллиардную секунды. Если

поезд достигнет скорости в 99,999% световой, за один год в вагоне

поезда можно перенестись на двести двадцать три года в будущее.

По сути, на этой идее строятся гипотетические путешествия в будущее в

будущем, простите за тавтологию. Но как насчет прошлого? Можно ли

повернуть время вспять?

Временные путешествия в прошлое

Мы выяснили, что путешествие в будущее происходит все время. Ученые доказали это экспериментально, и эта идея лежит в основе теории относительности Эйнштейна,

которой в этом году исполняется 100 лет. В будущее вполне можно

переместиться, вопросом остается только «насколько быстро»? Что касается

путешествий в прошлое, то для ответа на этот вопрос нужно взглянуть в

ночное небо.

Галактика Млечный Путь

шириной примерно в 100 000 световых лет, а значит, свету от далеких

звезд нужно преодолеть тысячи и тысячи лет, прежде чем он достигнет

Земли. Уловите этот свет, и, по сути, вы просто заглянете прошлое. Когда

астрономы измеряют космическое микроволновое излучение, они заглядывают

в тот космос, каким он был 10 миллиардов лет назад. Но это не все.

В теории относительности Эйнштейна нет ничего, что исключало бы

возможность путешествия в прошлое, но само возможное существование

кнопки, которая могла бы вернуть вас во вчерашний день, нарушает закон

причинности, или причины и следствия. Когда во Вселенной что-то

происходит, событие порождает новую бесконечную цепочку событий. Причина

всегда рождается раньше следствия. Просто представьте себе мир, где

жертва бы умирала до того, как пуля попадет ей в голову. Это нарушение

действительности, но, несмотря на это, многие ученые не исключают

возможности путешествий в прошлое.

Например, полагают, что движение быстрее скорости света может

отправить назад в прошлое. Если время замедляется по мере того, как

объект приближается к скорости света, то может преодоление этого барьера

повернет время вспять? Конечно, при приближении к скорости света растет

и релятивистская масса объекта, то есть приближается к бесконечности.

Ускорить бесконечную массу представляется невозможным. Теоретически,

варп-скорость, то есть деформация скорости как таковой, может обмануть

универсальный закон, но даже это потребует колоссальных затрат энергии.

А что, если путешествия во времени в будущее и прошлое зависят не

столько от наших базовых знаний космоса, а больше от существующих

космических феноменов? Давайте взглянем на черную дыру.

Черные дыры и кольца Керра

Покружитесь около черной дыры достаточно долго, и гравитационное

замедление времени забросит вас в будущее. Но что, если вы угодите прямо

в пасть этого космического монстра? О том, что будет при погружении в

черную дыру, мы уже писали, но не упоминали такую экзотическую

разновидность черных дыр, как кольцо Керра. Или черная дыра Керра.

В 1963 году новозеландский математик Рой Керр предложил первую

реалистическую теорию вращающейся черной дыры. Концепция включает

нейтронные звезды — массивные коллапсирующие звезды размером с

Санкт-Петербург, например, но с массой земного Солнца. Нейтронные дыры

мы включили в список самых загадочных объектов во Вселенной, обозвав их

магнетарами. Керр предположил, что если умирающая звезда сколлапсирует

во вращающееся кольцо нейтронных звезд, их центробежная сила не даст им

превратиться в сингулярность. И поскольку у черной дыры не будет точки

сингулярности, Керр посчитал, что вполне можно будет попасть внутрь, без

страха быть разорванным гравитацией в центре.

Если черные дыры Керра существуют, мы могли бы пройти сквозь них и выйти в белую дыру.

Это как выхлопная труба черной дыры. Вместо того чтобы засасывать все,

что только можно, белая дыра будет, напротив, выбрасывать все, что

можно. Возможно, даже в другом времени или другой Вселенной.

Черные дыры Керра остаются теорией, но если они действительно

существуют, они являются своего рода порталами, предлагающими

одностороннее путешествие в будущее или прошлое. И хотя чрезвычайно

развитая цивилизация могла бы развиваться таким образом и перемещаться

во времени, никто не знает, когда «дикая» черная дыра Керра исчезнет.

Кротовые норы (червоточины)

Теоретические кольца Керра являются не единственным способом

возможных «сокращенных» путей в прошлое или будущее. В

научно-фантастических фильмах — от «Звездного пути» до «Донни Дарко» —

часто рассматривается теоретический мост Эйнштейна — Розена. Вам эти

мосты более известны под названием червоточин.

Общая теория относительности Эйнштейна допускает существование

червоточин, поскольку в основе теории великого физика лежит искривление

пространства-времени под воздействием массы. Чтобы понять эту кривизну,

представьте себе ткань пространства-времени в виде белого листа и

согните его пополам. Площадь листа останется прежней, сам он не

деформируется, но вот расстояние между двумя точками соприкосновения

явно будет меньшим, чем когда лист лежал на плоской поверхности.

В этом упрощенном примере пространство изображается в виде двухмерной

плоскости, а не четырехмерной, каким на самом деле и является (вспомним

четвертое измерение — время). Аналогично работают и гипотетические

кротовые норы.

Перенесемся в космос. Концентрация массы в двух разных частях

Вселенной могла бы создать своеобразный туннель в пространстве-времени. В

теории этот туннель соединил бы два разных отрезка

пространственно-временного континуума между собой. Разумеется, вполне

возможно, что какие-нибудь физические или квантовые свойства не дают

таким червоточинам зарождаться самостоятельно. Ну или они рождаются и

тут же гибнут, будучи нестабильными.

По словам Стивена Хокинга, червоточины могут существовать в квантовой

пене — самой мелкой среде во Вселенной. Крошечные туннели постоянно

рождаются и разрываются, связывая отдельные места и время на короткие

мгновения.

Кротовые норы могут оказаться слишком малыми и кратковременными для

перемещения человека, но вдруг однажды мы сможем их найти, удержать,

стабилизировать и увеличить? При условии, как отмечает Хокинг, что вы

будете готовы к обратной связи. Если мы захотим искусственным образом

стабилизировать туннель пространства-времени, радиация от наших действий

может его уничтожить, как обратный ход звука может повредить динамик.

Космические струны

Мы пытаемся протиснуться сквозь черные дыры и червоточины, но, может,

есть другой способ путешествий во времени с использованием

теоретического космического феномена? С этими мыслями мы обращаемся к

физику Дж. Ричарду Готту, который изложил идею космической струны в 1991

году. Как следует из названия, это гипотетические объекты, которые

могли сформироваться на ранних этапах развития Вселенной.

Эти струны пронизывают всю Вселенную, будучи тоньше атома и находясь

под сильным давлением. Естественно, из этого следует, что они дают

гравитационную тягу всему, что проходит рядом с ними, а значит объекты,

прикрепленные к космической струне, могут путешествовать во времени с

невероятной скоростью. Если подтянуть две космические струны поближе

друг к другу или расположить одну из них рядом с черной дырой, можно

создать то, что называется замкнутой времениподобной кривой.

Используя гравитацию, производимую двумя космическими струнами (или

струной и черной дырой), космический корабль теоретически мог бы

отправить себя в прошлое. Для этого нужно было бы сделать петлю вокруг

космических струн.

Между прочим, квантовые струны сейчас очень горячо обсуждаемые. Готт

заявил, что для путешествия назад во времени нужно сделать петлю вокруг

струны, содержащей половину массы-энергии целой галактики. Другими

словами, половину атомов в галактике пришлось бы задействовать как

топливо для вашей машины времени. Ну и, как всем хорошо известно, нельзя

вернуться во времени раньше, чем была создана сама машина.

Кроме того, существуют и временные парадоксы.

Парадоксы путешествий во времени

Как мы уже сказали, идея путешествия в прошлое слегка омрачается

второй частью закона причинности. Причина следует перед следствием, как

минимум в нашей Вселенной, а значит может испортить даже самые

продуманные планы путешествий во времени.

Для начала представьте: если вы отправитесь в прошлое на 200 лет, вы

появитесь задолго до своего рождения. Подумайте об этом секунду. В

течение какого-то времени следствие (вы) будет существовать прежде

причины (ваше рождение).

Чтобы лучше понять, с чем мы имеем дело, рассмотрим известный

парадокс деда. Вы — убийца, который путешествует во времени, ваша цель —

ваш собственный дедушка. Вы проникаете сквозь ближайшую кротовую нору и

подходите к живой 18-летней версии отца вашего отца. Вы поднимаете

пистолет, но что происходит, когда вы нажимаете на спусковой крючок?

Подумайте. Вы еще не родились. Даже ваш отец еще не родился. Если вы

убьете деда, у него не будет сына. Этот сын никогда не родит вас, и вы

не сможете отправиться в прошлое, выполняя кровавую задачу. И ваше

отсутствие никак не нажмет на курок, тем самым отрицая всю цепочку

событий. Мы называем это петлей несовместимых причин.

С другой стороны, можно рассмотреть идею последовательной причинной

петли. Она, хоть и заставляет задуматься, теоретически избавляет от

временных парадоксов. По мнению физика Пола Дэвиса, подобная петля

выглядит следующим образом: профессор математики отправляется в будущее и

похищает сложнейшую математическую теорему. После этого выдает ее

самому блестящему студенту. После этого перспективный студент растет и

учится с тем, чтобы однажды стать человеком, у которого профессор

однажды спер теорему.

Кроме того, есть еще одна модель путешествий во времени, которая

включает в себя искажение вероятности при приближении к возможности

парадоксального события. Что это означает? Давайте вернемся в шкуру

убийцы вашего дедушки. Эта модель путешествия во времени может убить

вашего дедушку виртуально. Вы можете нажать на курок, но пистолет не

сработает. Птичка чирикнет в нужный момент или произойдет еще

что-нибудь: квантовая флуктуация не даст парадоксальной ситуации

состояться.

И, наконец, самое интересное. Будущее или прошлое, в которое вы отправитесь, попросту может существовать в параллельной Вселенной.

Представим это как парадокс разделения. Вы можете уничтожить все, что

угодно, но на ваш домашний мирок это никак не повлияет. Вы убьете деда,

но не исчезнете — исчезнет, возможно, другой «вы» в параллельном мире,

ну или сценарий пойдет по уже рассмотренным нами схемам парадокса.

Однако, вполне возможно, что такое путешествие во времени будет

одноразовым и вы никогда не сможете вернуться домой.

Совсем запутались? Добро пожаловать в мир путешествий во времени.