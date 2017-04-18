Ученые предлагают регистрировать венерианские «землетрясения» при помощи звука

Такое сочетание условий способно разрушить любой из обычных инструментов, используемых для измерения сейсмической активности. Однако условия, которые поддерживаются в атмосфере Венеры, куда более благоприятные, и исследователи надеются развернуть сеть воздушных шаров или орбитальных спутников, которые смогут обнаружить сейсмическую активность на Венере, используя для этого звук.

Низкочастотные, или инфразвуковые волны на Земле генерируются разными источниками, в числе которых вулканы, землетрясения, бури в океане и падения метеоритов. В прошлом году команда экспертов, собравшаяся на конференции, проводимой в Институте космических исследований им. Кека, США, предложила использовать инфразвук для изучения геологической активности Венеры.

На высоте примерно 50-60 километров над поверхностью Венеры температура и давление примерно такие же, как и на Земле, при этом атмосфера здесь более плотная. Эта плотная атмосфера может трансформировать любые сейсмические волны в инфразвуковые волны, которые могут быть зарегистрированы при помощи инструментов, «плавающих» над поверхностью планеты, говорит Джим Каттс, исследователь из Лаборатории реактивного движения НАСА и участник упомянутой выше конференции. Инфразвуковые волны могут быть обнаружены или как флуктуации давления, или же по свечению неба, вызываемому этими волнами в верхних слоях атмосферы Венеры. Для регистрации инфразвука по первому из этих методов учеными предлагается запуск нескольких воздушных шаров в атмосферу Венеры, а по второму методу могут работать орбитальные космические аппараты, причем в дальнейшем планируется сравнить эффективность этих двух методов и остановить выбор на том из них, для которого отношение сигнал/шум будет выше.

Исследование было представлено вчера, 23 апреля, на ежегодном собрании Американского сейсмологического общества.