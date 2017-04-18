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Ученые предлагают регистрировать венерианские «землетрясения» при помощи звука

18.04.2017 Новости   Нет комментариев

Ученые предлагают регистрировать венерианские «землетрясения» при помощи звука

Регистрация «землетрясений» на Венере на первый взгляд представляется почти невыполнимой задачей. Посудите сами: на поверхности планеты развиваются высокие давления и поддерживаются высокие температуры — порядка 450 градусов Цельсия, что выше температуры плавления свинца.

Такое сочетание условий способно разрушить любой из обычных инструментов, используемых для измерения сейсмической активности. Однако условия, которые поддерживаются в атмосфере Венеры, куда более благоприятные, и исследователи надеются развернуть сеть воздушных шаров или орбитальных спутников, которые смогут обнаружить сейсмическую активность на Венере, используя для этого звук.

Низкочастотные, или инфразвуковые волны на Земле генерируются разными источниками, в числе которых вулканы, землетрясения, бури в океане и падения метеоритов. В прошлом году команда экспертов, собравшаяся на конференции, проводимой в Институте космических исследований им. Кека, США, предложила использовать инфразвук для изучения геологической активности Венеры.

На высоте примерно 50-60 километров над поверхностью Венеры температура и давление примерно такие же, как и на Земле, при этом атмосфера здесь более плотная. Эта плотная атмосфера может трансформировать любые сейсмические волны в инфразвуковые волны, которые могут быть зарегистрированы при помощи инструментов, «плавающих» над поверхностью планеты, говорит Джим Каттс, исследователь из Лаборатории реактивного движения НАСА и участник упомянутой выше конференции. Инфразвуковые волны могут быть обнаружены или как флуктуации давления, или же по свечению неба, вызываемому этими волнами в верхних слоях атмосферы Венеры. Для регистрации инфразвука по первому из этих методов учеными предлагается запуск нескольких воздушных шаров в атмосферу Венеры, а по второму методу могут работать орбитальные космические аппараты, причем в дальнейшем планируется сравнить эффективность этих двух методов и остановить выбор на том из них, для которого отношение сигнал/шум будет выше.

Исследование было представлено вчера, 23 апреля, на ежегодном собрании Американского сейсмологического общества.

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