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Российскую орбитальную станцию сформируют из пяти модулей

18.04.2017 Новости   Нет комментариев

Российскую орбитальную станцию сформируют из пяти модулей

Российская орбитальная станция будет состоять из пяти модулей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст проекта Федеральной космической программы (ФКП) на 2015-2025 годы.

Первоначально национальную станцию сформируют в 2023 году на основе трех модулей Международной космической станции (МКС), а затем к ней к 2025 году присоединят еще два новых. Над трансформируемым модулем работы начнутся в 2020 году, а над энергетическим — в 2021-м.

Помимо многофункционального лабораторного, узлового и научно-энергетического модулей, национальную орбитальную станцию сформируют трансформируемый и энергетический модули.

Ожидается, что на рассмотрение в правительство России проект ФКП, принятый научно-техническим советом Роскосмоса, поступит 10 июня 2015 года. Из бюджета для реализации ФКП на 2016-2025 годы агентство просит около 2 триллионов рублей. Эта сумма является минимальной для обеспечения решения актуальных задач космической деятельности.

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