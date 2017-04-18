Российскую орбитальную станцию сформируют из пяти модулей

Первоначально национальную станцию сформируют в 2023 году на основе трех модулей Международной космической станции (МКС), а затем к ней к 2025 году присоединят еще два новых. Над трансформируемым модулем работы начнутся в 2020 году, а над энергетическим — в 2021-м.

Помимо многофункционального лабораторного, узлового и научно-энергетического модулей, национальную орбитальную станцию сформируют трансформируемый и энергетический модули.

Ожидается, что на рассмотрение в правительство России проект ФКП, принятый научно-техническим советом Роскосмоса, поступит 10 июня 2015 года. Из бюджета для реализации ФКП на 2016-2025 годы агентство просит около 2 триллионов рублей. Эта сумма является минимальной для обеспечения решения актуальных задач космической деятельности.