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Роскосмос будет официально искать инопланетян

18.04.2017 Новости   Нет комментариев

Роскосмос будет официально искать инопланетян

В проект новой Федеральной космической программы России на 2016-2025 годы включены такие задачи, как поиск внеземной жизни, изучение эволюции климата Земли, определение степени опасности небесных тел, а также исследование природы темной энергии и материи.

В реализации этих амбициозных планов помогут полеты новых космических аппаратов. В частности, в проекте ФКП на 2016 год значатся запуски спутника «Ломоносов» и международной межпланетной станции «ЭкзоМарс» №1. В 2017 году планируется запуск космического аппарата «Спектр-РГ». В 2018 году в космос должен отправиться «ЭкзоМарс» №2.

Луну планируется изучать при помощи спутников «Луна-Глоб» (2019 год), проекта «Луна-Ресурс-ОА» №1 (2021 год) и Луна-Ресурс-ПА» (2022 год).

Космическую лабораторию «Спектр-УФ» планируется отправить на орбиту в 2021 году, а биоспутник «Бион-М» №2 — в 2022 году. Проект «Арка» и аппарат «Резонанс» №1 будут запущены в 2023 году, а «Резонансы» под номерами 2, 3, 4 и 5 планируется запустить на рубеже 2024-2025 годов. В проекте также значатся запуски биоспутника «Бион-М» №3 и аппарата «Интергелео-Зонд» в 2025 году.

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