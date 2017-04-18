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В космосе нашли рекордно яркую двойную звезду

18.04.2017 Новости   Нет комментариев


Исследователи нашли звезду LMC P3 с рекордно высоким гамма-излучением. Это первое светило такого рода, выявленное вне нашей Галактики.

Объект LMC P3 расположен на удалении 163 тыс. световых лет от нас в галактике Большое Магелланово Облако. Впервые о существовании LMC P3 узнали в 2012 году: данные были предоставлены обсерваторией «Чандра», выявившей сильнейший источник рентгеновского излучения. Ученые пришли к выводу, что данный источник расположен рядом с массивной звездой, которая крупнее нашего светила в 25–40 раз. Однако было неясно, чем именно порождается столь мощное излучение. Предполагалось, что речь может идти либо о черной дыре, либо нейтронной звезде. И сейчас эксперты смогли ответить на этот вопрос.

В космосе нашли рекордно яркую двойную звезду

При помощи космического телескопа «Ферми» специалисты проанализировали исходящее от LMC P3 гамма-излучение. Оказалось, что его мощность невероятно высока. Сопоставив новые данные с ранее полученными от обсерватории «Чандра», эксперты установили, что LMC P3 представляет собой двойную звезду: вокруг «полноценного» светила вращается нейтронная звезда. Ученые пришли к выводу, что LMC P3 является ярчайшей из известных звездных систем в радио- и рентгеновском диапазонах. Рекордно яркое излучение объясняется взаимодействием двух объектов. Периодичность гамма-выбросов от звезды составляет 10,3 дня.

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