Россия готовится к освоению Марса

Разговор с президентом идет о перспективных исследованиях в космосе и о том, как дела у Роскосмоса на Земле.

«Игорь Анатольевич, мы в свое время, не так давно, долго спорили о том, как организовать, даже реорганизовать работу в космической области. В конце концов, решили работать над созданием корпорации. Формально многие вещи уже сделаны. Как идет работа?» – поинтересовался президент.

«Принципиально новым моментом стало создание ретрансляционной группировки «Луч», которая позволяет отслеживать траекторию и управлять полетами более чем 70 космических аппаратов. Кстати, эта система использовалась на космодроме Восточный, позволяла контролировать, передавать телеметрию, передавать управляющие сигналы на ракету-носитель», — пояснил генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Игорь Комаров.

Вся страна теперь — словно под микроскопом. В течение суток можно получить изображение из любой точки России и не только из России. Разрешение — 70 сантиметров. Такая космическая лупа, речь идет о группировке спутников, которые обеспечивают высокодетальное зондирование Земли, состоит из 8 аппаратов.

Кроме того, известно, что Россия сохранила лидерство по количеству пусков: почти треть приходится на долю нашей страны. А если добавить те запуски, которые были обеспечены отечественными двигателями, то это уже более 40 процентов.

О развитии космонавтики говорит и рекордное количество контрактов Роскосмоса — 31 за год. Они касаются и десяти предстоящих запусков тяжелой ракеты-носителя «Протон» в 2018 и 2019 годах. И, наконец, другой гигантский проект «ЭкзоМарс» — исследование Красной планеты.

Ракетоноситель «Протон» с Байконура везет научные модули на Марс по самому короткому маршруту — всего 75 миллионов километров.

Возможно, скоро будут и первые данные с Красной планеты.

«Уже в ближайшее время, 19 октября, выйдет на орбиту Марса и начнет исследование поверхности Марса. А дальше будет спуск десантного модуля», — рассказывает Игорь Комаров.

«И что там?» – интересуется Путин.

«Будет отработана технология посадки, аппаратура, которая будет обследовать поверхность Марса. С орбиты приборы будут исследовать атмосферу Марса и давать важные результаты для ученых», — отвечает глава Роскосмоса.

Одна из основных задач — выяснить откуда в атмосфере Марса появляются газовые примеси: из недр планеты или же это признак того, что на планете все-таки есть микроорганизмы. А в 2020 году на Красную планету должны отправить марсоход, кроме того на поверхности смонтируют и стационарную лабораторию. А уникальная буровая установка позволит взять пробы грунта с двухметровой глубины. Еще недавно такое казалось фантастикой.



Но это будущее. Помимо перспективных направлений Роскосмос сейчас решает финансовые вопросы многих известных предприятий, речь, например, о Центре Хруничева. У легендарного коллектива был трудный период, накопились долги. Предполагается, что к концу 2016 года финансовые сложности должны быть решены.