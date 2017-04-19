-
Станцию Rosetta уничтожили
19.04.2017 Новости
-
Европейское космическое агентство (ЕКА) завершило миссию Rosetta, столкнув автоматическую станцию с кометой Чурюмова-Герасименко в 13:40 по московскому времени в пятницу, 30 сентября 2016 года. Сигнал от аппарата до Земли шел 40 минут. Об этом сообщается на сайте ЕКА.
В ходе миссии Rosetta получено несколько важных результатов. Ученым удалось определить строение небесного тела, составить его карту, определить скорость истекания материи с его поверхности по мере приближения к Солнцу, а также показать, что вода на Земле вряд ли имеет кометное происхождение.
Аппарат Rosetta отправился в космос в 2004 году. За десять с лишним лет
он достиг конечной точки своего путешествия — кометы
67P/Чурюмова-Герасименко. Для непосредственного исследования ядра кометы
на борту аппарата имелся зонд Philae, оснащенный 11 системами,
необходимыми для проведения запланированных исследований.
Один из последних снимков кометы
Посадку на поверхность кометы Чурюмова-Герасименко зонд совершил 12 ноября 2014 года. Это была первая мягкая посадка тела с Земли на ядро кометы. В ее ходе модуль несколько раз отскочил от поверхности кометы.
Потом Philae все же удалось закрепиться на ней в районе под названием Абидос в тени огромного валуна, который закрывал его солнечные батареи. После того как у аппарата закончилась энергия, регулярная связь с ним была прервана. Несмотря на это станция Rosetta продолжила свою работу, а сама миссия была признана удачной.
В последний день миссии космического аппарата «Розетта» в Интернете появился трогательный мультфильм, посвященный прощанию с ней.
Поделиться в соц. сетях
Свежие комментарии