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Станцию Rosetta уничтожили

19.04.2017 Новости   Нет комментариев

Станцию Rosetta уничтожили

Европейское космическое агентство (ЕКА) завершило миссию Rosetta, столкнув автоматическую станцию с кометой Чурюмова-Герасименко в 13:40 по московскому времени в пятницу, 30 сентября 2016 года. Сигнал от аппарата до Земли шел 40 минут. Об этом сообщается на сайте ЕКА.

В ходе миссии Rosetta получено несколько важных результатов. Ученым удалось определить строение небесного тела, составить его карту, определить скорость истекания материи с его поверхности по мере приближения к Солнцу, а также показать, что вода на Земле вряд ли имеет кометное происхождение.

Станцию Rosetta уничтожили

Аппарат Rosetta отправился в космос в 2004 году. За десять с лишним лет
он достиг конечной точки своего путешествия — кометы
67P/Чурюмова-Герасименко. Для непосредственного исследования ядра кометы
на борту аппарата имелся зонд Philae, оснащенный 11 системами,
необходимыми для проведения запланированных исследований.

Станцию Rosetta уничтожили
Один из последних снимков кометы

Посадку на поверхность кометы Чурюмова-Герасименко зонд совершил 12 ноября 2014 года. Это была первая мягкая посадка тела с Земли на ядро кометы. В ее ходе модуль несколько раз отскочил от поверхности кометы.

Потом Philae все же удалось закрепиться на ней в районе под названием Абидос в тени огромного валуна, который закрывал его солнечные батареи. После того как у аппарата закончилась энергия, регулярная связь с ним была прервана. Несмотря на это станция Rosetta продолжила свою работу, а сама миссия была признана удачной.

В последний день миссии космического аппарата «Розетта» в Интернете появился трогательный мультфильм, посвященный прощанию с ней.

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