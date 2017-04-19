Станцию Rosetta уничтожили

В ходе миссии Rosetta получено несколько важных результатов. Ученым удалось определить строение небесного тела, составить его карту, определить скорость истекания материи с его поверхности по мере приближения к Солнцу, а также показать, что вода на Земле вряд ли имеет кометное происхождение.

Аппарат Rosetta отправился в космос в 2004 году. За десять с лишним лет

он достиг конечной точки своего путешествия — кометы

67P/Чурюмова-Герасименко. Для непосредственного исследования ядра кометы

на борту аппарата имелся зонд Philae, оснащенный 11 системами,

необходимыми для проведения запланированных исследований.



Один из последних снимков кометы

Посадку на поверхность кометы Чурюмова-Герасименко зонд совершил 12 ноября 2014 года. Это была первая мягкая посадка тела с Земли на ядро кометы. В ее ходе модуль несколько раз отскочил от поверхности кометы.

Потом Philae все же удалось закрепиться на ней в районе под названием Абидос в тени огромного валуна, который закрывал его солнечные батареи. После того как у аппарата закончилась энергия, регулярная связь с ним была прервана. Несмотря на это станция Rosetta продолжила свою работу, а сама миссия была признана удачной.

В последний день миссии космического аппарата «Розетта» в Интернете появился трогательный мультфильм, посвященный прощанию с ней.