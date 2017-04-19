Гробница Бога пришельца



Фильм рассказывает об обнаружении в Египте русскими военными в 1974 году гробницы фараона Бога пришельцев.

Была найдена усыпальница влиятельного лица в египетской знати, который обучил египтян строить пирамиды и другим технологиям. На гробнице есть рисунки подтверждающие что он прилетел с неба.

Такая гипотеза просматривается и в летописях Майя. Например кукурузу им дал Бог, потому что кукуруза (анис) сама не может размножаться т.к. плоды если их не распаковать от листов сгнивают.

Тайные знания Осириса

Во времена холодной войны, советские спецслужбы, а в частности КГБ, начал проект ИЗИДА (ISIS — американское название), целью которого было изучение древних культур с целью получения информации о самых передовых достижениях древних цивилизаций и возможности использования этих достижений в различных целях, но главным образом в военных целях. В силу влияния СССР и перспективности области исследований в поле зрения попала древняя египетская культура.

В Египте существует легенда о боге Осирисе, который вместе с другими богами прилетели на Землю, и научили землян различными знаниями. Когда все боги улетели, один остался, звали его Осирис. Жил он с людьми, пока не умер. Похоронили его с его знаниями. Здесь уже звучит другая легенда о бессметных сокровищах Египта, согласно которой где-то захоронены несметные сокровища. Но более подробный перевод говорит, что это не материальные сокровища (золото, платина, деньги и т.д.), а знания…

Знания обо всем на свете! Естественно КГБ заинтересовались этой легендой. Это же все знания мира и естественно, если бы эти знания попали к нашим спецслужбам, советский союз бы имел власть немыслимых масштабов, равным которым нет.

Неизвестно, где и как, но КГБ, раскопало гробницу. Как свидетельствовали надписи в гробнице, это была гробница бога Осириса, который как раз и дал знания землянам.