Пришельцы: Мотман, Человек-Мотылек





Встреча людей с существом-гуманоидом, имеющим более 2 м в высоту, большие крыльями,

которые сворачиваются, покрытым темно-серыми волосами, большие когти на

ногах, и два больших красных светящихся глаза, способных гипнотизировать человека, произошла в 1966 году, в Пойнт-Плезант

(Западная Вирджиния). В ночь с 14 по 15 ноября, супружская пара проезжала на

машине возле бывшего

военного хранилища взрывчатых веществ, используемых во время Второй

мировой войны.





Они наблюдали существо на обочине дороги

около 2 м высотой, с крыльями, сложенными назад и глядящего на них двумя

ярко-красными глазами. Как сказал водитель, взгляд был направлен на

центр дороги и ужас преследовал пассажиров до самой окраины города.

Свидетели сказали, что они слышали резкий крик существа. После заявления

в полицию, шериф с помощниками произвели осмотр местности, но не нашли никаких признаков существования существа.





В марте 2009 года в

Чиуауа (Мексика), местные жители,

рассказали, что подверглись преследованию крылатого существа, когда ехали за

рулем своего грузовика. По описанию свидетелей был составлен рисунок существа, который Вы видите выше.

Появление «человека-мотылька» вызвало в Мексике большой переполох, но попытки полиции найти его, не увенчались успехом.



Источник: earth-chronicles.ru

