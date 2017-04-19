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Пришельцы: Мотман, Человек-Мотылек
19.04.2017 Новости
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Встреча людей с существом-гуманоидом, имеющим более 2 м в высоту, большие крыльями,
которые сворачиваются, покрытым темно-серыми волосами, большие когти на
ногах, и два больших красных светящихся глаза, способных гипнотизировать человека, произошла в 1966 году, в Пойнт-Плезант
(Западная Вирджиния). В ночь с 14 по 15 ноября, супружская пара проезжала на
машине возле бывшего
военного хранилища взрывчатых веществ, используемых во время Второй
мировой войны.
Они наблюдали существо на обочине дороги
около 2 м высотой, с крыльями, сложенными назад и глядящего на них двумя
ярко-красными глазами. Как сказал водитель, взгляд был направлен на
центр дороги и ужас преследовал пассажиров до самой окраины города.
Свидетели сказали, что они слышали резкий крик существа. После заявления
в полицию, шериф с помощниками произвели осмотр местности, но не нашли никаких признаков существования существа.
В марте 2009 года в
Чиуауа (Мексика), местные жители,
рассказали, что подверглись преследованию крылатого существа, когда ехали за
рулем своего грузовика. По описанию свидетелей был составлен рисунок существа, который Вы видите выше.
Появление «человека-мотылька» вызвало в Мексике большой переполох, но попытки полиции найти его, не увенчались успехом.
Источник: earth-chronicles.ru
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