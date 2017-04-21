ПМЖ и ВНЖ в Словении позволит проживать в маленькой, но очаровательной стране. Сочетание прекрасного климата с широкими экономическими возможностями дает стратегическую расширенность положения для посещения ближайших стран, собственно жизни и работы, обучения.

Интеграция в Интеграция в словенское сообщество достаточно просто – здесь удобно подобрать школу с различным языковым направлением, подобрать дополнительную медстраховку, решить другие вопросы. Иммиграция вполне надежна на различных основаниях – начиная с временного вида на жительство, заканчивая ПМЖ и полноценным гражданством.https://mirag.ru