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ПМЖ и ВНЖ в Словении

21.04.2017 Обо всем   Нет комментариев

ПМЖ и ВНЖ в Словении позволит проживать в маленькой, но очаровательной стране. Сочетание прекрасного климата с широкими экономическими возможностями дает стратегическую расширенность положения для посещения ближайших стран, собственно жизни и работы, обучения.

Интеграция в Интеграция в словенское сообщество достаточно просто – здесь удобно подобрать школу с различным языковым направлением, подобрать дополнительную медстраховку, решить другие вопросы. Иммиграция вполне надежна на различных основаниях – начиная с временного вида на жительство, заканчивая ПМЖ и полноценным гражданством.https://mirag.ru

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