Комфортабельность помещений, высокая скорость, а также современный

сервис на борту лайнера снискали ему популярность среди желающих

пересечь Атлантический океан.

После гибели

«Титаника» на «Эмпресс оф Айрленд» установили новейшее оборудование для

обнаружения айсбергов. Корабль снабдили 2212 спасательными жилетами (при

максимальном количестве пассажиров — 1550 человек) и 36 спасательными

шлюпками, вмещавшими в общей сложности 1866 человек. Трюм был разделён

на 11 отсеков, опасность затопления могла возникнуть только в том

случае, если вода полностью заполняла два из них. Команда ежемесячно

посещала тренировочные занятия по спасению на водах. Ни один из номеров

кают не заканчивался на «13».

Но, видимо, от

судьбы не уйти. Во время своего очередного рейса, «Эмпресс оф Айрленд»

на реке Святого Лаврентия столкнулся с норвежским углевозом «Стурстадт».

Около двух часов ночи, когда на реку опустился густой туман, норвежец

на полном ходу врезался в центральную часть правого борта лайнера. В

30-метровую пробоину хлынула вода, и лайнер получил сильный крен на

правый борт. На воду успели спустить лишь четыре спасательные шлюпки.

Через 14 минут все было кончено. «Эмпресс оф Айрленд» оказался на

глубине более 40 метров.

Из 1477 человек,

находившихся на борту (420 членов экипажа и 1057 пассажиров), спастись

удалось лишь 463 человекам. Как и на «Титанике», в этом числе оказалось

немало богатых и знаменитых людей своего времени.