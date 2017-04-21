Дольмены — вход в параллельный мир

Случайное открытие

— Об этом скоплении дольменов я узнал чисто случайно, — рассказывает Михаил Кудин. — Про неизвестные мегалиты поведали местные охотники, а я давно увлекаюсь краеведением, историей и археологией. Вместе с друзьями энтузиастами мы провели экспедицию в эти места, обнаружили и зафиксировали 14 ранее неизвестных дольменов. Для Черноморского побережья такое количество дольменов, расположенных в одном месте факт удивительный, если не сказать уникальный…

А еще Михаил Кудин — внештатный научный сотрудник Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований имени Керашева. Дольмены входят в круг его научных интересов. В юности Михаил серьезно увлекся археологией и краеведением. Заочно отучился на историческом факультете Университета Дружбы народов, но… работает начальником караула Лазаревской пожарной части.

Словом, Кудин человек образованный и разносторонний. В свое время закончил еще и радиотехнический техникум и первые физические измерения в районе «вновь открытых дольменов» он провел лично и профессионально.

— А что показали приборы?

— Приборы показали наличие измененного магнитного поля…

Море гипотез

По словам Михаила Кудина, когда стоишь около этих величественных сооружений трудно представить, как во времена древнего мира можно было поставить «на дыбы» и друг на друга такие исполинские каменные глыбы. Загадка. Однако, есть же египетские пирамиды, которые тоже кто-то построил без башенных кранов и экскаваторов! Еще раз подчеркну: «новые» лазаревские дольмены и пирамиды Древнего Египта примерно одного времени и при сооружении дольменов был применен принцип «золотого сечения» египетских Пирамид. Загадки, загадки. Кто-то утверждает, что дольмены это вход в другое измерение, кто-то, что дольмены — это «оставленные следы» пребывания на Земле представителей внеземных цивилизаций и при очередном посещении инопланетян, в какое-то запрограммированное время, дольмены всей планеты «оживут». Спрашиваю исследователя:

— А вы-то сами, какой гипотезы происхождения дольменов придерживаетесь? Дольмен — это вход в параллельный мир, который активируется при определенных обстоятельствах?

— Безусловно, эта точка зрения имеет право на жизнь. Однако лично я поставил бы вопрос несколько иначе…

Михаил на минуту задумался, словно подбирал слова, чтобы его гипотеза не показалась уж очень фантастической.

Заговорил медленно и с паузами:

— Собственно, сам вход в дольмен является выходом в иной мир, в мир великих предков, куда после смерти отправляется человек. Но моя точка зрения состоит в том, что дольмены служили для проведения обрядов посвящения. У многих древних племен были такие обряды перехода в иной мир. Человек как бы символически умирал, отправлялся в другой мир, там отсекалось все его прошлое, и он рождался новым человеком. Умирал мальчик, рождался жрец-шаман. Посредством дольмена, он мог совершать путешествия в другой мир. И когда шаману было необходимо пообщаться с Духами, что-то попросить у них, вернуть назад душу больного человека он использовал этот портал.

— Дух захватывает…

— И еще. Как показали наблюдения все дольмены стоят в местах геологических разломов, так называемых «надвиговых зонах планеты». Измерения в этих местах показывают, что здесь изменятся магнитное поле Земли, электромагнитное поле. Все это действует на височные доли мозга и в таких местах человек легче впадает в измененное состояние сознания, что может и являться переходом в параллельный, иной мир. Это можно называть по-разному. Однако, находясь в состоянии измененного сознания, скажем, жрец Амазонки или шаман Чукотки видят одно и то же. Очень трудно сказать, является ли этот мир реальным или так работает наша психика…

Теперь я совсем в другом свете видел лазаревские дольмены, а Михаил продолжал:

— Есть еще и гипотеза о том, что через дольмены происходит подключение к информационному полю Вселенной и тогда, например, шаманы получают из Космоса воистину уникальные знания. Например, яд курая. Задумайтесь, ну как шаманы могли догадаться о том, что можно смешать абсолютно безобидные растения и получить смертельный яд? Когда у шаманов спросили о том, как они узнали этот рецепт, те ответили, что об этом поведали «духи растений»…

Есть мегаполис мегалитов

У «новых» лазаревских» дольменов очень необычное для мегалитов место нахождения. Как правило, дольмены смотрят вниз по склону горы — в сторону реки, воды. А здесь расположение мегалитов весьма разнообразно. Некоторые памятники новой древней группы дольменов смотрят как бы друг на друга. Кроме того, рядом с дольменами обнаружили еще один памятник дольменной культуры — «менгир». Это отдельно установленный камень. Интересно, что четыре дольмена своими входами направлены прямо на этот менгир.

Михаил размышляет вслух:

— Чтобы это значило? Надо разбираться. Но это точно что-то значит. Интересна еще и сама ориентация этих дольменов. В любой культуре есть предпочтительные направления. Скажем, христианские церкви направляют на Восток. В Западной Европе вход в храм, обычно, ориентирован на восход солнца в День того святого, которому эта церковь посвящена…

— Дольмен это древний храм?

— Да, существует такое предположение, и я этой проблемой сейчас занимаюсь, что дольмены полифункциональные сооружения. Это не просто гробница — это еще и древнее святилище. В современной литературе дольмены называют ритуально-погребальными сооружениями. Ставя слово «ритуальное» на первое место. Может быть, дольмены — это прообразы более поздних храмов. Нахождение там захоронений можно сравнить с тем, что в христианских храмах хранят мощи Святых. Например, в Петропавловском Соборе. Но мы же не говорим, что этот Собор является гробницей. Думаю, захороненные в дольменах люди являлись почитаемыми у наших предков и даже после смерти они должны были оказывать влияние на жизнь и благополучие всего племени. Быть связующей цепью с Богами, с Космосом…

По мнению Михаила Кудина, у древних людей мировоззрение было всеохватывающим и каждый дольмен символизировал собой центр Мира, где сходились все концы и начала бытия. Для древних очень важными являлись небесные направления. Многие факты говорят о значимом небесном направлении лазаревских дольменов. Чаще всего эти мегалиты направлены на восходы, заходы солнца, кульминации небесных светил, состояния равноденствия и другие значимые астрономические даты. Это возможно был и день строительства дольмена, любо день смерти человека, которого в нем погребали…

Как подчеркивает лазаревский исследователь, примечателен тот факт, что примерно из трех тысяч дольменов, которые обнаружили на Кавказе, всего семь направлены в сторону сектора невидимого солнца. У нас солнце восходит с северо-востока и заходит на северо-западе. Но остается значительный сектор примерно 90 градусов, где ни солнце, ни луна не восходят. Туда дольмены почему-то не направлены. По мнению Михаила Кудина, этот факт говорит о том, что все-таки места расположения мегалитов связаны с небесными ориентирами…

А еще Михаил с товарищами-энтузиастами собирается провести измерения точных высот горных склонов в районе нахождения дольменов, а это очень важно «для понимания ситуации». Дело в том, что в горной местности за счет склонов гор восход и заход солнца происходит позже или раньше. Следовательно, надо знать точную угловую высоту горных склонов, чтобы определенно сказать, в какую сторону направлены эти памятники. Возможно, некоторые, из них «фиксируют» зимнее или летнее равноденствие… Спрашиваю Кудина:

— На территории Лазаревского района — самое крупное сосредоточение дольменов?

— Да. Хотя в нашем крае, конечно, есть скопления дольменов и в большем количестве, но они давно известны. А эта «дольменная группа» до сих пор была неизвестна. Конечно, у мегалитов много загадок. Есть и факты, которые трудно объяснить с позиций нашего времени. Например, нескольких космонавтов, когда они были на отдыхе в Лазаревском санатории «Чемитоквадже», водили к известному дольмену на горе Годлик. Врачи взяли анализ крови до посещения дольмена и после. По возвращении в санаторий в физическом состоянии космонавтов отметили изменения. В частности, ничем необъяснимое повышение содержания глюкозы в крови…

В этом году Михаил Кудин вновь собирается в «дольменную» экспедицию.

Все таинственно

Кстати, дольмены есть не только на территории Черноморского побережья Кавказа. Древнейшие мегалитические сооружения найдены в Шотландии, Индии, странах Средиземноморья. Из гипотез о происхождении дольменов, лично мне импонируют версии, близкие к научной фантастике. Они говорят о том, что в дольменах были оставлены хромокапсулы предыдущей земной цивилизации — послания Атлантиды. А может быть это машина времени и когда-нибудь она «оживет», и выяснится, что дольмен это «вход» в другое измерение, в параллельный мир. Придет время? Когда нет однозначных ответов — разные мысли приходят в голову. Непознанное будоражит воображение и делает более «современным» сюжет голливудского фильма «Пятый элемент». Может быть, дольмены секретное оружие Земли от инопланетных вторжений? Постояв рядом с дольменом, любой человек почувствует загадочность этого сооружения. Его величие и тайну.

А еще одна из гипотез о происхождении этих доисторических сооружений говорит о том, что в них расположен «вход в другое измерение», который может «открыться» при наступлении определенных обстоятельств.

— Что касается меня лично, то мне ближе гипотеза о том, что дольмены это вход в параллельные миры, — продолжает Михаил Кудин. — Этот мир пока себя не проявляет, но иногда над дольменами видится неяркое свечение…

Лазаревский исследователь Михаил Кудин это таинственное «свечение над дольменами» видел не один раз.

Дольмен — древнее мегалитическое, обычно погребальное сооружение в виде поставленных вертикально или положенных друг на друга каменных глыб, покрытых плитой. Сооружались в эпоху бронзы, которая продолжалась с четвертого по начало первого тысячелетия до нашей эры — времена Египетских пирамид. Возраст этих памятников Древнего мира более 5000 лет. Дольмены найдены в Индии, Шотландии, странах Средиземноморья, на Кавказе…