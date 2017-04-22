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Загадочное исчезновение Ромула

22.04.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев

Загадочное исчезновение Ромула

В 753 г. до н.э. близнецы Ромул и Рем основали Рим, Ромул стал правителем города и царствовал в течение 39 лет. Согласно легенде, Ромул и Рем были сыновьями Марса, бога войны, их вскормила волчица.

Один из братьев таинственно исчез со страниц истории. 7 июля 714 г. до н.э., давая указания сенаторам в храме Вулкана, Ромул исчез без следа.

«Однажды, когда он осматривал войска на Марсовом поле, разразился шторм с оглушительными раскатами грома. Ромул был окружён облаком настолько густым, что оно спрятало его от глаз всех присутствующих, и с того момента его никто никогда не видел», — пишет историк Тит Ливий в работе «История Рима от её истоков до 9 года до н.э.».

Согласно другим записям, это случилось 26 мая, когда произошло солнечное затмение. Многие сверхъестественные случаи исчезновения были предсказаны и сопровождались экстремальными погодными явлениями, как полагал Плутарх.

«Воздух вдруг стал плотнее и изменился чудесным образом, солнечный свет исчез, всё поглотила тьма, сопровождающаяся громом и штормом. Затем толпа разбежалась, но знать собралась в отдельную группу. Когда буря закончилась, появился свет, люди вернулись на свои места и, полные страха, спрашивали, где Ромул, но его нигде не нашли», — написал Плутарх.

Загадочное исчезновение Ромула
Ромул, победитель Акрона, несёт богатую добычу в храм Юпитера.

В то время ходили слухи, созданные теми, кто считал, что Ромула убили сенаторы, измельчили тело на мелкие куски и спрятали где-то. Но он исчез так быстро, что в такой короткий период времени невозможно совершить убийство и расчленение и при этом скрыть большое количество крови.

Римский сенатор Юлий Прокулус положил конец слухам. Под присягой он заявил, что встретил Ромула, одетого в броню, которая сияла так ярко, что слепила глаза. Ромул обратился к нему: «Мой хороший Прокулус, по воле богов я находился некоторое время здесь, среди людей, чтобы основать город, который должен стать самым сильным и славным в мире, и вернуться на небо, откуда мы все пришли. Иди и скажи римлянам, что через воздержание и духовную силу они достигнут высоты человеческого величия, и я, бог Квирин, всегда буду доброжелателен к ним».

С тех пор Ромула никто больше не видел. Римляне поклонялись ему как богу Квирину в течение тысячи лет.

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