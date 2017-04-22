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Древние нанотехнологии

22.04.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев

Древние нанотехнологии

Слово «нанотехнологии» в наши дни стало чрезвычайно модным. Правительства всех развитых стран, в том числе и России, принимают программы по развитию наноиндустрии. Но что это такое? Нано — миллиардная доля чего-либо, например, нанометр — миллиардная часть метра.

Нанотехнологии — это возможность создавать новые материалы с заданными свойствами из мельчайших элементов — атомов. Но не зря говорится, что все новое — это хорошо забытое старое. Оказывается, нанотехнологиями владели наши далекие предки, создавая такие необычные изделия, как кубок Ликурга. Как им это удавалось, наука пока объяснить не в силах.

Древние нанотехнологии

Кубок Ликурга — единственная сохранившаяся с античных времен диатрета — изделие, выполненное в форме колокола с двойными стеклянными стенками, покрытыми фигурным узором. Внутренняя часть сверху украшена резной узорной сеткой. Высота кубка — 165 миллиметров, диаметр — 132 миллиметра. Ученые предполагают, что изготовлен он в Александрии или Риме в IV веке. На кубок Ликурга можно полюбоваться в Британском музее.

Этот артефакт знаменит прежде всего своими необычными свойствами. При обычном освещении, когда свет падает спереди, кубок зеленого цвета, а если его подсветить сзади, он становится красным.

Меняет артефакт цвет и в зависимости оттого, какая жидкость в него налита. К примеру, кубок светился голубым, когда в него наливали воду, но, заполненный маслом, становился ярко-красным.

Древние нанотехнологии

К этой тайне мы еще вернемся. А сначала попробуем выяснить, почему диатрета названа кубком Ликурга. Поверхность чаши украшает красивый горельеф, изображающий страдания бородатого мужчины, опутанного виноградными лозами.

Изо всех известных мифов Древней Греции и Рима более всего под этот сюжет подходит миф о гибели фракийского царя Ликурга, возможно, жившего около 800 года до нашей эры.

По легенде, Ликург, ярый противник вакхических оргий, напал на бога виноделия Диониса, перебил многих его спутниц-менад и изгнал их всех из своих владений. Придя в себя от такой наглости, Дионис подослал к оскорбившему его царю одну из нимф-гиад по имени Амвросия. Явившись к Ликургу в виде знойной красавицы, гиада сумела его обворожить и уговорила выпить вина.

Опьяневшего царя охватило безумие, он напал на собственную мать и попытался изнасиловать ее. Затем он помчался вырубать виноградник — и разрубил на куски топором собственного сына Дрианта, приняв его за виноградную лозу. Потом такая же участь постигла его супругу.

В конце концов Ликург стал легкой добычей Диониса, Пана и сатиров, которые, приняв вид виноградных лоз, оплели его тело, закружили и замучили до полусмерти. Пытаясь высвободиться из этих цепких объятий, царь взмахнул топором — и отрубил собственную ногу. После этого он истек кровью и умер.

Историки считают, что тема горельефа выбрана не случайно. Она якобы символизировала победу, которую в 324 году одержал римский император Константин над жадным и деспотичным соправителем Лицинием. И вывод этот они делают, скорее всего, исходя из предположения специалистов, что кубок изготовлен в IV веке.

Заметим на это, что точное время изготовления изделий из неорганических материалов определить практически невозможно. Не исключено, что эта диатрета пришла к нам из эпохи куда более древней, чем Античность. К тому же совершенно непонятно, на основе чего Лициния отождествляют с мужчиной, изображенным на кубке. Никаких логических предпосылок для этого нет.

Также не факт, что горельеф иллюстрирует миф о царе Ликурге. С таким же успехом можно предположить, что здесь изображена притча об опасности злоупотребления алкоголем — своеобразное предупреждение пирующим, дабы не теряли головы.

Место изготовления также определено предположительно, на том основании, что Александрия и Рим славились в античные времена как центры стеклодувного ремесла. Кубок обладает удивительным по красоте решетчатым орнаментом, способным придавать изображению объем. Такие изделия в позднеантичную эпоху считались весьма дорогими и были по карману лишь богачам.

Нет единого мнения и о предназначении этого кубка. Одни считают, что он использовался жрецами в Дионисийских мистериях. Другая версия гласит, что кубок служил определителем того, содержится ли в напитке яд. А некоторые полагают, что чаша определяла уровень зрелости винограда, из которого сделали вино.

Древние нанотехнологии

Точно так же никто не знает, откуда взялся артефакт. Есть предположение, что он был найден черными копателями в гробнице знатного римлянина. Потом несколько веков пролежал в сокровищницах Римско-католической церкви.

В XVIII веке его конфисковали французские революционеры, нуждавшиеся в средствах. Известно, что в 1800 году для обеспечения сохранности к чаше приделали обод из золоченой бронзы и такую же подставку, украшенную виноградными листьями.

В 1845 году кубок Ликурга приобрел Лионель де Ротшильд, а в 1857 году его увидел в коллекции банкира знаменитый немецкий искусствовед и историк Густав Вааген. Пораженный чистотой огранки и свойствами стекла, Вааген несколько лет упрашивал Ротшильда выставить артефакт на всеобщее обозрение. В конце концов банкир согласился, и в 1862 году кубок оказался на выставке в Музее Виктории и Альберта в Лондоне.

Однако после этого он вновь стал недоступен для ученых почти на столетие. Только в 1950 году группа исследователей упросила потомка банкира, Виктора Ротшильда, открыть им доступ к изучению реликвии. После этого наконец было выяснено, что кубок изготовлен не из драгоценного камня, а из дихроического стекла (то есть с многослойными примесями металлических окисей).

Под влиянием общественного мнения в 1958 году Ротшильд согласился продать кубок Ликурга за символические 20 тысяч фунтов Британскому музею.

Наконец-то ученые получили возможность тщательно изучить артефакт и разгадать тайну его необычных свойств. Но разгадка не давалась очень долго. Только в 1990 году с помощью электронного микроскопа удалось выяснить, что все дело в особом составе стекла.

На миллион частиц стекла мастера добавляли 330 частиц серебра и 40 частиц золота. Удивляют размеры этих частиц. Они составляют примерно 50 нанометров в диаметре -в тысячу раз меньше, чем кристаллик соли. Получившийся золото-серебряный коллоид и обладал свойством менять цвет в зависимости от освещения.

Возникает вопрос: если кубок действительно изготовили александрийцы или римляне, то каким образом они смогли измельчить серебро и золото до уровня наночастиц? Откуда у древних мастеров взялись оборудование и технологии, позволяющие им работать на молекулярном уровне?

Кто-то из очень креативных ученых мужей выдвинул такую гипотезу. Древние мастера и до создания этого шедевра порой добавляли в расплавленное стекло частицы серебра. А золото могло попасть туда совершенно случайно. Например, серебро не было чистым, а содержало золотую примесь. Или в мастерской остались частицы сусального золота от предыдущего заказа, и они угодили в сплав. Так и получился этот удивительный артефакт, возможно, единственный в мире.

Версия звучит почти убедительно, но… Чтобы изделие меняло цвет подобно кубку Ликурга, золото и серебро должны быть измельчены до наночастиц, в противном случае цветового эффекта не будет. А таких технологий в IV веке просто не могло быть.

Остается предположить, что кубок Ликурга гораздо древнее, чем считалось до сих пор. Возможно, он создан мастерами высокоразвитой цивилизации, предшествовавшей нашей и погибшей в результате планетарного катаклизма (вспомните легенду об Атлантиде).

Физик и эксперт по нанотехнологиям из Университета штата Иллинойс Лю Ганн Логан предположил, что когда жидкость или свет наполняют кубок, они воздействуют на электроны атомов золота и серебра. Те начинают вибрировать (быстрее или медленнее), из-за чего меняется цвет стекла. Для проверки этой гипотезы исследователи изготовили пластиковую пластину со «скважинами», насытив ее золотыми и серебряными наночастицами.

Когда вода, масло, сахарный и соляной растворы попадали в эти «скважины», материал начинал различным образом менять цвет. Например, «скважина» становилась красной от масла и светло-зеленой от воды. Вот только, к примеру, оригинальный кубок Ликурга в 100 раз более чувствителен к изменениям уровня соли в растворе, чем изготовленный пластиковый датчик…

Тем не менее «принцип работы» кубка Ликурга физики из Массачусетского университета (США) решили использовать для создания портативных тестеров. Они могут выявлять патогены в образцах слюны и мочи или распознавать опасные жидкости, проносимые террористами на борт самолета. Таким образом, неизвестный создатель кубка Ликурга стал соавтором революционных изобретений XXI века.

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