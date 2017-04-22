Какой будет Земля через миллионы лет?

Предсказать, как будет выглядеть человеческое воздействие на нашу планету хотя бы через тысячу лет, практически невозможно. Однако ученые любят пофантазировать на тему, что ждет Землю в будущем, если наша цивилизация вдруг исчезнет. Давайте и мы вслед за ними представим необычную ситуацию: допустим, в XXII веке все земляне улетят на Альфу Центавра — что в таком случае ждет наш покинутый мир?

Глобальное вымирание

Своей деятельностью человечество постоянно оказывает влияние на природный круговорот веществ. Фактически мы стали еще одной стихией, способной вызвать катаклизм невиданных масштабов. Мы меняем биосферу и климат, извлекаем полезные ископаемые и производим горы мусора. Но, несмотря на наше могущество, природе потребуется всего несколько тысяч лет, чтобы вернуться в прежнее «дикое» состояние. Небоскребы рухнут, туннели обвалятся, коммуникации проржавеют, территорию городов завоюет дремучий лес.

Поскольку выбросы углекислого газа в атмосферу прекратятся, то ничто не сможет помешать наступлению нового ледникового периода — произойдет это примерно через 25 тыс. лет. Ледник начнет наступать с севера, сковав Европу, Сибирь и часть Североамериканского континента.

Понятно, что под многокилометровыми слоями ползущего льда будут похоронены и перемолоты в мелкую пыль последние свидетельства существования цивилизации. Однако наибольший ущерб понесет биосфера. Освоив планету, человечество практически уничтожило естественные экологические ниши, что привело к одному из самых массовых вымираний животных в истории.

Уход человечества не остановит этот процесс, ведь цепочки взаимодействия организмов уже нарушены. Вымирание будет продолжаться еще свыше 5 млн. лет. Полностью исчезнут крупные млекопитающие и многие виды птиц. Биологическое разнообразие фауны снизится. Очевидное эволюционное преимущество получат генномодифицированные растения, которых ученые приспособили к самым жестким условиям существования.

Такие растения одичают, но будучи защищенными от вредителей, быстро захватят освободившиеся ниши, порождая новые виды. Более того, в течение этих миллионов лет на близком расстоянии от Солнца пройдут две карликовые звезды, что неизбежно приведет к изменению планетарных характеристик Земли, на планету обрушится град комет. Подобные катастрофические явления еще больше ускорит мор среди известных нам видов животных и растений. Кто придет им на смену?

Возрождение Пангеи

Давно установлено, что земные континенты перемещаются, хотя и очень медленно: со скоростью несколько сантиметров в год. В течение человеческой жизни этот дрейф практически незаметен, однако за миллионы лет он способен кардинальным образом изменить географию Земли.

В эпоху палеозоя на планете существовал единый континент Пангея, со всех сторон омываемый волнами Мирового океана (ученые дали океану отдельное название — Панталасса). Примерно 200 млн. лет назад суперконтинент раскололся на два, которые в свою очередь тоже продолжали дробиться. Теперь планету ждет обратный процесс — очередного воссоединения суши в общую колоссальную территорию, которую ученые окрестили Неопангеей (или Пангеей Ультимой).

Выглядеть это будет примерно так: через 30 млн. лет Африка сомкнется в Евразией; через 60 млн. лет Австралия врежется в Восточную Азию; через 150 млн. лет к Евразо-Африканско-Австралийскому суперконтиненту присоединится Антарктида; через 250 млн. лет к ним добавятся обе Америки — процесс формирования Неопангеи будет завершен.

Дрейф и столкновения континентов значительно повлияют на климат. Появятся новые горные хребты, изменяя движение воздушных потоков. Из-за того, что льды покроют большую часть Неопангеи, уровень Мирового океана заметно снизится. Глобальная температура планеты будет падать, а вот количество кислорода в атмосфере возрастет. В районах тропического климата (а такие, несмотря на похолодание, будут всегда) начнется взрывообразное преумножение видов.

Лучше всего в такой среде развиваются насекомые (тараканы, скорпионы, стрекозы, многоножки), и вновь, как во времена каменноугольного периода, они станут настоящими «царями» природы. В то же время центральные области Неопангеи будут представлять собой бескрайнюю выжженную пустыню, поскольку дождевые облака просто не смогут добраться до них. Разница температур между центральными и прибрежными районами суперконтинента будет вызывать чудовищные муссоны и ураганы.

Впрочем, Неопангея просуществует по историческим меркам недолго — около 50 млн. лет. Из-за мощной вулканической деятельности суперконтинент рассекут колоссальные трещины, и части Неопангеи разделятся, пустившись в «свободное плавание». Планета опять войдет в период потепления, а уровень кислорода будет падать, грозя биосфере очередным массовым вымиранием. Какой-то шанс на выживание сохранится у тех существ, которые приспособятся к жизни на границе суши и океана, — прежде всего, у амфибий.

Новый человек

В прессе и фантастике можно встретить спекулятивные утверждения, будто бы человек продолжает эволюционировать, и через несколько миллионов лет наши потомки будут столь же отличаться от нас, как мы отличаемся от мартышек. В действительности эволюция человека прекратилась в тот момент, когда мы оказались вне естественного отбора, обретя независимость от изменений внешней среды и победив большинство заболеваний.

Современная медицина позволяет родиться и вырасти даже таким детям, которые были бы обречены на гибель еще в утробе матери. Чтобы человек снова начал эволюционировать, он должен утратить разум и вернуться в животное состояние (до изобретения огня и каменных орудий), а это практически невозможно благодаря высокой развитости нашего мозга. Посему, если когда-нибудь на Земле появится новый человек, то он вряд ли будет происходить из нашей эволюционной ветви.

К примеру, наши потомки могут вступить в симбиоз с близкородственным видом: когда более слабая, но умная обезьянка управляет более массивным и грозным существом, в прямом смысле живя у того на загривке. Другой экзотический вариант — человек переместится в океан, став еще одним морским млекопитающим, но из-за изменения климата и дефицита ресурсов вернется на сушу в виде неповоротливого «аквабиота», ползающего в поисках пропитания. Или развитие телепатических способностей направит эволюцию новых людей в неожиданное русло: возникнут сообщества «ульевиков», в которых особи будут специализированы, подобно пчелам или муравьям…

Через 250 млн. лет закончится галактический год, то есть Солнечная система совершит полный оборот вокруг центра Галактики. К тому времени Земля совершенно преобразится, и любой из нас, попади он в столь отдаленное будущее, вряд ли признает в ней родную планету. Единственное, что сохранится на тот момент от всей нашей цивилизации, — маленькие следы на Луне, оставленные американскими астронавтами.

Палеонтологи установили, что массовые вымирания животных были периодическим явлением в прошлом Земли. Насчитывается пять массовых вымираний: ордовикско-силурийское, девонское, пермское, триасовое и мел-палеогеновое. Самым страшным было «великое» пермское вымирание 252 млн. лет назад, в результате которого погибло 96% всех морских видов и 70% наземных видов животных. Причем, оно сказалось и на насекомых, которым обычно удается избежать губительных последствий биосферной катастрофы.

Ученые так и не смогли определить причины глобального мора. Наиболее популярная гипотеза гласит, что к пермскому вымиранию привело резкое усиление вулканической активности, изменившее не только климат, но и химический состав атмосферы.