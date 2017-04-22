Реклама

Gallery

1387976761_knyaz-vasiliiy-dannik-svobodnoiy-ordy 1394323744_tarelka-nad-lyzhneiy_2 1401771422_plagiat-so-znakom-plyus 1402266961_igry-bogov-chast-9-flv Camera 360 1401367865_thumb_10-samyh-zagadochnyh-snimkov-v-mire_11 1403751422_thumb_Gobustan-Puteshestvie-v-mir-predkov_7 1406552420_Pervyiy-lunohod-sovetskiiy-kosmicheskiiy-korabl-Lunohod-1_12

Присоединяйтесь в Вконтакте

Виджет Яндекс

NLONews.ru - Тайны цивилизации

новости уфо, видео пришельцы, все о конце света

добавить на Яндекс

Счетчики

Реклама:

Таинственная Россия. Воронеж. Древняя энергия земли?

22.04.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев


В Воронежской области команда узнала об уникальном месте. Месте с пугающим названием Костенки. Здесь кости людей,как трава, сами выходят из под земли. И все эти находки научная сенсация. Это место называют прародиной Европейской цивилизации. 50 тысяч лет назад, люди, такие же как мы с вами, уже обитали здесь — под Воронежом. У них была своя система письменных знаков. О чем хотели предупредить нас далекие предки? Какие тайны этой земли они хотели до нас донести?

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Проголосуй первым!)
Загрузка...
Метки:  , , , ,

Похожие сообщения:

?>