Таинственная Россия. Воронеж. Древняя энергия земли?



В Воронежской области команда узнала об уникальном месте. Месте с пугающим названием Костенки. Здесь кости людей,как трава, сами выходят из под земли. И все эти находки научная сенсация. Это место называют прародиной Европейской цивилизации. 50 тысяч лет назад, люди, такие же как мы с вами, уже обитали здесь — под Воронежом. У них была своя система письменных знаков. О чем хотели предупредить нас далекие предки? Какие тайны этой земли они хотели до нас донести?

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