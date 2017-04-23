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Таинственная Россия. Рязанская область. Огнем и мечом?

23.04.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев


В Рязанской области местные жители часто видят огромных змей! И это не обычные ужи или гадюки, это гигантские, неописуемые существа. Но откуда здесь змеи таких размеров? Оказывается, особое отношение к этим рептилиям прослеживается у обитателей этих земель с глубины веков. Местные женщины носили украшения с изображениями змей в надежде, что они защитят их от огромных ползучих тварей. А вот на соседней Муромской земле, об этом, похоже не знали, и гигантский змей погубил жену князя! Но спасение от страшной твари нашлось. Ее зарубили священным мечом, дарующим силу и непобедимость. Создатели «Таинственной России» отправляются на место раскопок древнейшего культового места Рязани — это так называемый Рязанский Стоунхендж! И, быть может, если им удастся раскрыть все тайны загадочного сооружения наших предков, они сумеют найти и легендарный меч света?..

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