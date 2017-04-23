» Гибель Титанов



На аргентинской ферме в 260 километров к востоку от города Трелью, археологи обнаружили кладбище динозавров. Ученые уже заявили о том, что среди останков найдены кости Тираннозавра — самого гигантского динозавра, который когда-либо жил на Земле. Его рост составлял 20 метров, а вес 77 тонн! Невероятно, но столько весят 14 африканских слонов.

Находка вызвала много споров в научных кругах, ведь до этого момента считалось, что существа подобных размеров не могут населять Землю. Расчеты ученых показывают: сила притяжения нашей планеты настолько велика, что гиганты просто рухнули бы под собственной тяжестью. Однако факты говорят сами за себя. Огромные Тираннозавры действительно обитали на территории современной Аргентины.

Пытаясь это объяснить, физики выдвинули неожиданную версию: миллионы лет назад земная сила притяжения была ничтожно мала, а значит облик существ, населявших нашу планету в далекой древности был совершенно иным. Если эта теория верна, то гигантские ящеры чудовищных размеров, морские животные и люди-великаны, которые без труда могли возводить сооружения из многотонных мегалитов, — все это становиться возможным. Но что произошло на нашей планете? Почему закончилась эра великанов?

По современным научным гипотезам — 65 000000 лет назад Землю населяли доисторические монстры. Однако в результате глобальной катастрофы, условия на земле изменились и динозавры погибли. Но что именно произошло? Однозначного ответа на этот вопрос ученые пока дать не могут. На сегодняшний день существует более шестидесяти версий гибели доисторических монстров. Согласно самой популярной: динозавры вымерли в результате резких изменений климата, которые произошли после падения на землю крупного небесного тела — метеорита…