Два ярких пятна снова видны на Церере

Два светлых пятна на поверхности карликовой планеты Церера, которые очаровывали ученых в течение многих месяцев, вновь появились в поле зрения на новейших изображениях от межпланетного аппарата Дон (Dawn). Он получил эти снимки 14 и 15 апреля, находясь в 14000 милях (22000 км) над Северным полюсом Цереры.

Изображения показывают яркое пятно и его пятно-компаньон, четко выделяющиеся на фоне более темной поверхности, но их состав и источники все еще неизвестны. Ученые также заметили другие интересные особенности, включая обилие кратеров. Поскольку Дон перемещается все ближе к Церере, возрастает разрешение изображений деталей ее поверхности.

Сейчас Дон закончил посылать изображения, которые помогли планировщикам миссии выполнить маневр, вывести космический аппарат на первую научной орбиту и подготовить его к дальнейшим наблюдениям. Все текущие операции выполнены безупречно, и Дон следует запланированному курсу и графику. Начиная с 23 апреля, Дон проведет около трех недель на практически круговой орбите вокруг Цереры, ведя наблюдения на расстоянии 8400 миль (13500 км) выше поверхности. 9 мая Дон начнет маневры по снижению орбиты, чтобы улучшить обзор и обеспечить наблюдения в более высоком разрешении.

«Получение серии изображений произведено успешно, что дало нам предварительное представление о мире, который Дон собирается начать изучать подробно. Благодаря этому появились некоторые новые и интригующие вопросы», – сказал Марк Рэйман, руководитель миссии Дон и главный инженер из Лаборатории реактивного движения, Пасадена, Калифорния.

6 марта 2015 года Дон стал первым автоматическим космическим аппаратом, который встал на орбиту вокруг карликовой планеты, а также побывал на орбитах вокруг двух внеземных объектов. Эволюция Весты и Цереры, расположенных в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером, на пути становления полноценными планетами по каким-то причинам была прервана. Чтобы глубже понять процесс формирования нашей Солнечной системы, ученые произведут сравнение Цереры с астероидом-гигантом Веста, который Дон исследовал с 2011 по 2012 год.

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