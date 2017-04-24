New Horizons «рассмотрел» полярную шапку на Плутоне

«По мере приближения к Плутону мы начинаем замечать интригующие

детали, в том числе светлую область у видимого нам полюса карликовой

планеты, мы начинаем великое научное путешествие в понимании этого

загадочного небесного тела», — заявил в среду представитель НАСА Джон

Грансфилд.

На снимках, сделанных установленной на зонде камерой LORRI (Long-Range

Reconnaissance Imager) в период с 12 по 19 апреля, видна более светлая,

чем вся остальная поверхность, область в районе полюса Плутона.

Аппаратура зонда с расстояния около ста миллионов километров

зафиксировала полное вращение Плутона вокруг оси, которое он совершает

за 6,4 земных суток. Помимо Плутона на снимки попал его самый большой

спутник Харон.

Ученые предполагают, что увиденную ими шапку Плутона можно объяснить

тем, что полюс карликовой планеты покрывает своеобразный снег

из замершего молекулярного азота. В НАСА отмечают, что подтвердить

или опровергнуть эту гипотезу станет возможно в июле, когда New Horizons

приблизится к Плутону на более близкое расстояние. Аппарат пройдет

на расстоянии 12,5 тысячи километров от Плутона, находящегося в 5

миллиардах километров от Земли, 14 июля. По мере приближения LORRI будет

продолжать осуществлять съемку карлика, начало следующей фотосессии

запланировано на 8 мая.

При этом уже сегодня ученым НАСА очевидно, что благодаря New Horizons

они смогут лучше понять структуру поверхности Плутона. «Эти

необыкновенные снимки стали первыми, на которых мы можем видеть нюансы

поверхности Плутона, и мы уже видим, что она многосложная», — считает

ведущий исследователь миссии New Horizons Алан Стерн.

New Horizons был запущен в январе 2006 года. Год спустя он прошел

мимо планеты Юпитер на рекордно близком расстоянии в 2,3 миллиона

километров, передав на Землю ценную информацию об атмосфере

и магнитосфере планеты, данные о ее спутниках. После этого аппарат

продолжил свое космическое путешествие в «спящем» режиме для сохранения

возможностей находящейся на нем аппаратуры. В январе 2015 года New

Horizons начал свое путешествие к Плутону.