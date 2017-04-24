Астрономы нашли гигантское кладбище умерших звезд в центре Галактики

В центре нашей Галактики, помимо относительно тихой и мирной нравом

сверхмассивной черной дыры Sgr A*, находятся сотни и тысячи объектов,

испускающих пучки высокой энергии в рентгеновском диапазоне. Для

изучения этих небесных тел НАСА запустило в 2012 году рентгеновский

телескоп NuSTAR, обладающий очень высоким разрешением.

Керстин Перез (Kerstin Perez) из университета Колумбии в Нью-Йорке

(США) и его коллеги использовали мощности этой орбитальной обсерватории

для наблюдения за ярким рентгеновским пятном к востоку от черной дыры.

Необычный спектр этого объекта достаточно давно привлекал внимание

ученых, природу которого они не могли раскрыть из-за недостаточной

мощности имевшихся телескопов в жестком рентгеновском диапазоне.

Объединив данные, собранные во время наблюдений за этой точкой

при помощи NuSTAR и другого орбитального телескопа, XMM-Newton, авторы

статьи построили спектральную карту окрестностей черной дыры

и рассмотрели структуру «восточного пятна».

К большому удивлению ученых, они увидели не единый источник

рентгеновского излучения или несколько крупных объектов, а сотни

и тысячи ярких точек, чье излучение, вкупе с областями рассеянного

рентгена, складывалось в смазанное яркое «восточное пятно».

Эти источники, судя по их излучению, носили самый разнообразный

характер – пятно содержит в себе большое количество тяжелых белых

карликов, активно поглощающих материю, а также рентгеновских двойных

звезд и «раскрученных» миллисекундных пульсаров. Общее число подобных

мертвых звезд, по оценкам астрофизиков, составляет от несколько сотен

до нескольких тысяч.

Присутствие целого кладбища из белых карликов и других мертвых звезд

в окрестностях черной дыры является полной неожиданностью для астрономов

– текущие общепринятые теории указывают на то, что их должно быть

на три порядка меньше в ядре Галактики, чем указывают данные NuSTAR.

Если это действительно так, то тогда можно говорить о том, что текущие

представления о жизни центральной части Млечного Пути нуждаются

в серьезной корректировке.

Ученые не исключают того, что пятно может быть порождено излучением

потоков «объедков» от черной дыры, останками крупных сверхновых

или другими рассеянными источниками рентгена, но сильно сомневаются

в этом, так как их яркость будет заметно ниже, чем сила свечения

«восточного пятна» при всех реалистичных сценариях.