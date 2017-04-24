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Астрономы нашли гигантское кладбище умерших звезд в центре Галактики
24.04.2017 Новости
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Астрономы обнаружили в окрестностях сверхмассивной черной дыры в центре
нашей Галактики огромное кладбище звезд, где доживают свой век тысячи
белых карликов, пульсаров, двойных рентгеновских звезд и прочих типов
мертвых светил.
Международный коллектив астрономов обнаружил неподалеку от черной
дыры в центре Млечного Пути гигантскую «массовую могилу», в которой
доживают свой век тысячи белых карликов, пульсаров, двойных
рентгеновских звезд и прочих типов мертвых светил, говорится в статье,
опубликованной в журнале Nature.
В центре нашей Галактики, помимо относительно тихой и мирной нравом
сверхмассивной черной дыры Sgr A*, находятся сотни и тысячи объектов,
испускающих пучки высокой энергии в рентгеновском диапазоне. Для
изучения этих небесных тел НАСА запустило в 2012 году рентгеновский
телескоп NuSTAR, обладающий очень высоким разрешением.
Керстин Перез (Kerstin Perez) из университета Колумбии в Нью-Йорке
(США) и его коллеги использовали мощности этой орбитальной обсерватории
для наблюдения за ярким рентгеновским пятном к востоку от черной дыры.
Необычный спектр этого объекта достаточно давно привлекал внимание
ученых, природу которого они не могли раскрыть из-за недостаточной
мощности имевшихся телескопов в жестком рентгеновском диапазоне.
Объединив данные, собранные во время наблюдений за этой точкой
при помощи NuSTAR и другого орбитального телескопа, XMM-Newton, авторы
статьи построили спектральную карту окрестностей черной дыры
и рассмотрели структуру «восточного пятна».
К большому удивлению ученых, они увидели не единый источник
рентгеновского излучения или несколько крупных объектов, а сотни
и тысячи ярких точек, чье излучение, вкупе с областями рассеянного
рентгена, складывалось в смазанное яркое «восточное пятно».
Эти источники, судя по их излучению, носили самый разнообразный
характер – пятно содержит в себе большое количество тяжелых белых
карликов, активно поглощающих материю, а также рентгеновских двойных
звезд и «раскрученных» миллисекундных пульсаров. Общее число подобных
мертвых звезд, по оценкам астрофизиков, составляет от несколько сотен
до нескольких тысяч.
Присутствие целого кладбища из белых карликов и других мертвых звезд
в окрестностях черной дыры является полной неожиданностью для астрономов
– текущие общепринятые теории указывают на то, что их должно быть
на три порядка меньше в ядре Галактики, чем указывают данные NuSTAR.
Если это действительно так, то тогда можно говорить о том, что текущие
представления о жизни центральной части Млечного Пути нуждаются
в серьезной корректировке.
Ученые не исключают того, что пятно может быть порождено излучением
потоков «объедков» от черной дыры, останками крупных сверхновых
или другими рассеянными источниками рентгена, но сильно сомневаются
в этом, так как их яркость будет заметно ниже, чем сила свечения
«восточного пятна» при всех реалистичных сценариях.
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