У планеты Проксима есть жидкий океан и атмосфера

В августе этого года ученые из Европейской Южной Обсерватории (ESO) подтвердили открытие каменистой планеты в обитаемой зоне Проксимы Центавра – ближайшей к нам звезды. О планете пока мало что известно, поэтому с уверенностью говорить о наличии на ней жизни пока рано, однако новое исследование, результаты которого были приняты к публикации в научном журнале Astrophysical Journal, указывает на то, что Проксима b может быть покрыта океанами или же вообще обладает одним гигантским океаном, покрывающим всю ее поверхность.

Вообще Проксима b – очень интересный кандидат на исследование. И не только потому, что это землеподобная планета, находящаяся в ближайшей к нам звездной системе. Ее масса примерно в 1,3 раза больше массы Земли. Ее орбита расположена примерно в одной десятой дистанции от Меркурия до Солнца. Проблем для потенциальной жизни это создать не должно, так как Проксима Центавра, родная звезда этой планеты, примерно в 1000 раз слабее нашего Солнца. Кроме того, планета находится в обитаемой зоне, то есть вода на поверхности может поддерживаться в жидком состоянии.

Наблюдений за Проксима b было не так и много. Поэтому Бастейн Брюггер и его коллеги из Марсельского университета провели серию компьютерных симуляций, чтобы лучше понять ее возможный состав и радиус. Исследование показало, что радиус Проксимы b может составлять что-то среднее между 0,94 и 1,4 радиуса Земли, что в среднем примерно равно 6300 километрам.

Если радиус планеты на самом деле ближе к нижней границе расчетов, то, вероятнее всего, ее состав очень плотный, планета имеет металлическое ядро, на которое приходится две трети от общей массы Проксимы b. Ядро, вероятнее всего, окружено плотной мантией. На любую находящуюся на поверхности этой планеты воду, скорее всего, приходилось бы в этом случае около 0,05 процента от общей массы планеты (на Земле этот показатель составляет 0,02 процента от общей массы).

Однако, если реальный радиус планеты находится ближе к верхней границе расчетов (около 8920 километров), то становится еще интереснее. В данном случае масса планеты будет делиться между ее твердым центром и окружающей его водой.

«В таком случае Проксима b, скорее всего, обладала бы единым жидким океаном глубиной около 200 километров», — комментируют ученые в статье.

«В обоих случаях планету может окружать тонкая газообразная атмосфера, как на Земле, делая Проксиму b потенциально обитаемой».