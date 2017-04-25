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Кто такой масон, Википедия – главный источник информации
25.04.2017 Части света
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Кто такой масон, Википедия – главный источник информации
Масонство, или Орден свободных каменщиков или всемирное тайное общество, заявившее о своем желании привести человечество в золотой век и царство любви и истины. Данное движение появилось в 1717 году, предположительно от строительных товариществ каменщиков. Буквальный перевод термина «масон» или «франкмасон» — это вольный каменщик. Руководство орденом осуществляют ложи, численностью в 15-100 человек, объединенных по территориальному признаку.
Существует еще одна версия появления масонов, согласно которой, орден берет свое начало от тамплиеров или от розенкрейцеров. Мировое масонство очень тяготеет к различным символам. Главной эмблемой масонства выступает пятиконечная звезда, а дополнительными элементами являются: молоток, наугольник и циркуль.
Некоторые предполагают, что печать масонов – круг, внутри которого пересечены два равносторонних треугольника, является знаком антихриста и все течение является пособниками дьявола.
В настоящее время масонство распространено по всему миру и имеете самые различные организационные формы. По имеющимся данным, общее число вольных каменщиков в мире составляет 4 млн человек.
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Все об НЛО — документальные фильмы смотреть онлайн 2016
Загадки Вселенной, непознанные и тем более привлекательные фактические находки, все это стало для человечества своего рода путеводной звездой помогающей передвигаться сквозь время и непонимание.
Во все времена, человек не мог точно сформулировать и пояснить собственные мысли о вероятности существования пришельцев, отчасти потому, что не было никаких фактических доказательств такой гипотезы. Со временем, появились всевозможные фото и видеоаппарат, и это позволило запечатлеть некоторые моменты появления неопознанных летающих объектов и даже снять художественные и документальные фильмы.
Сегодня, документальные фильмы снимаются десятками в год. Киноленты имеют различную направленность: встреча с пришельцами в космосе, рассуждения о возможном контакте землян с инопланетянами, сообщают последние новости, связанные с появлением НЛО в атмосфере планеты.
Среди наиболее известных и интересных фильмов можно выделить такие:
«Первая орбита»;
«Тайны Солнечной системы»;
«Краткая история времени»;
«Одиноки ли мы во Вселенной?»;
«В поисках новых форм жизни. Загадочные существа и НЛО».
Все об НЛО — документальные фильмы смотреть онлайн 2016 – это уникальная возможность для любого человека познакомиться с той информацией, которая в колоссальном количестве имеется в Сети и вычленить для себя то, что можно принять за фактическое доказательство существования инопланетян и посещения ими нашей планеты.
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