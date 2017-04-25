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Российский сегмент МКС предлагается переделать в орбитальный космодром

25.04.2017 Новости   Нет комментариев

Российский сегмент МКС предлагается переделать в орбитальный космодром

Российская холдинговая компания S7 планирует предложить государству строительство орбитального космодрома на базе российского сегмента Международной космической станции, рассказал гендиректор компании Сергей Сопов.

Пока эксплуатация МКС планируется до 2024 года. После того, как этот проект будет закрыт, на орбите останется только российский сегмент. Он будет существовать как национальная орбитальная станция. Однако компания S7 считает, что есть возможность переделать его в частный космодром.

Космодром можно будет широко использовать в космических проектах. На нём можно будет проводить заправку и ремонт космических кораблей, собирать крупные космические аппараты и при необходимости помогать в сложных ситуациях космонавтам.

Как сообщил гендиректор компании, корпорация собирается предложить эту идею государству, но как правительство отреагирует ещё неизвестно. Не исключено, что государство планирует само осуществлять такой проект.

Переделать сегмент в космодром будет стоить намного дешевле, чем строить с нуля. Да и время это займет гораздо меньше. После того как прекратиться эксплуатация МКС, космодром можно начать эксплуатировать через лет десять.

Давая интервью агентству ТАСС, руководитель компании S7 рассказал, что этот орбитальный космодром должен работать на высоте около восьмисот километров над Землёй. Самое идеальное расположение точка Лагранжа. В ней гравитационные силы притяжения Луны и Земли равны.

Так же собеседник агентства сообщил, что компания рассчитывает осуществление этого проекта проводить вместе с РКК «Энергия».

Хочется напомнить, что S7 – это холдинг, который состоит из десяти компаний. Он занимается авиаперевозками, техническим обслуживанием воздушных судов и запуском ракет. За последнее время компании холдинга S7 разработали и осуществили множество проектов, которые имеют огромное значение для развития космической отрасли.

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