Над замерзшим морем под Калининградом сфотографировали НЛО

Крепкий мороз всего за три дня сковал морские волны на побережье и

ширина еще довольно тонкого льда в отдельных местах достигает до

пятидесяти метров, а ледяное поле перманентно продолжает расширяться и

углубляться. На поверхности застывшей воды природа, словно художник,

вывела невообразимые фантастические картины.

Однако даже не ледяные красоты заворожили жительницу Пионерского Ольгу

Баженову, которая вышла вечером пофотографировать Балтику.

— В небе над морем я заметила яркую вспышку, — сообщила она «Комсомольской правде». —

Сначала я подумала, что мне показалось, но потом, разглядывая снимки,

увидела что вспышка попала в кадр. Что это такое, я так и не поняла.

Может быть НЛО?