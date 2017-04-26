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Над замерзшим морем под Калининградом сфотографировали НЛО
26.04.2017 Новости
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Крепкий мороз всего за три дня сковал морские волны на побережье и
ширина еще довольно тонкого льда в отдельных местах достигает до
пятидесяти метров, а ледяное поле перманентно продолжает расширяться и
углубляться. На поверхности застывшей воды природа, словно художник,
вывела невообразимые фантастические картины.
Однако даже не ледяные красоты заворожили жительницу Пионерского Ольгу
Баженову, которая вышла вечером пофотографировать Балтику.
— В небе над морем я заметила яркую вспышку, — сообщила она «Комсомольской правде». —
Сначала я подумала, что мне показалось, но потом, разглядывая снимки,
увидела что вспышка попала в кадр. Что это такое, я так и не поняла.
Может быть НЛО?
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