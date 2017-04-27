Человечество — это всего лишь эксперимент инопланетян?

— Планета Земля. Что мы знаем о ней?

— Человек. Что мы знаем о своем происхождении?

— Вселенная. Кто ее изучил до конца?

Мы бессильны в поиске ответов. Великие ученные и экстрасенсы веками ищут ответы на эти вопросы. Подобно банальному изречению: «Кто появился раньше курица или яйцо».

Мы, человечество, окунулись в свои пороки, бессмысленные заботы, войны, борьбу за выживание.

Многие уверены в своей правоте и совершенстве. Люди доказывают свое превосходство во Вселенной. А часть людей даже не беспокоят эти рассуждения. И то и другое является невежеством нынешнего поколения.

Много лет назад появилось предположение, что мы всего лишь эксперимент инопланетян. Именно инопланетяне создали нас как цивилизацию. Именно они управляют и контролируют наше развитие. Земля – это просто лаборатория для многочисленных экспериментов над нами. Выходит что мы те же крысы только с более высоким уровнем интеллекта. Однако и это под большим вопросом.

Предположительно, что именно Они наделили нас всеми ведомыми чувствами и эмоциями. Именно Они подарили нам и добро и зло.

Выходит, если мы пока живы, эксперименты продолжаются и чем все это закончится, вот, что интересует все человечество.

Смотря на таинственное, неизведанное и бесконечное звездное небо мы невольно ставим себе эти вопросы. Приведем ряд теорий, которые предлагают к рассмотрению наши ученые.

Первая догадка. Математики предполагают, что если бы сила тяжести на Земле составляла 0,6 от существующей сейчас силы, то люди бы мог падать и прыгать с высоты, не причиняя ущерба своему здоровью.

Вторая догадка. Что если человечество это не Божие создания? А всего лишь переселенцы с других планет. Что если факты из западноафриканской мифологии племен окажутся правдой. И мы и в самом деле имели постоянные контакты с другими цивилизациями и планетами в прошлом. Возможно мы и в самом деле выходцы из Сириуса. А ведь эта теория вовсе не противоречит законам физики и астрономии. Возможно, совсем не зря предки Древнего Египта поклонялись Солнцу под названием Сириус.

Догадка третья. Человек вовсе не приспособлен к климатическим условиям проживания на земле. Человек выпадает из биологической цепочки Земли. И тогда разрушается вся теория Дарвина о происхождении человека от обезьяны.

Догадка четвертая. Учеными доказано, что человек использует только 10% возможностей мозга. В чем же ошибка? Почему же нам не открыто остальные 90%? Потому что Адам съел яблоко? Неужели в этом весь ответ.

Смеем предположить, что в другой более комфортной среде обитания человек мог бы использовать остальные возможности своего разума. Однако сейчас доступ к ним закрыт. Кто же собственник ключа от нашего мозга?

Догадка пятая. Любое земное существо имеет 24-часовой ритм. Все подчинено на Земле восходу и закату солнца. Как бы вы не прятали петуха в темное помещение, он все равно будет чувствовать рассвет.

У человека же все иначе. Вот доказательство. Французский спелеолог М. Сиффр в 1972 году спустился под землю на полгода. Там он был полностью изолирован от внешнего мира. Ведя свой дневник, выяснилось, что по ощущениям наступления дня и ночи, ученый потерял целый месяц. Выходит, что 24-часовой ритм не родной для нас.

Шестой довод. Человек – это единственное существо на Планете, которое вынуждено надевать чужие одежды. Тело человека не защищено от суровых природных условий Земли. Лишив человека возможности кутать себя в шубы животных, большая часть жителей холодных регионов погибнут. Как же это безжалостно по отношению к человеку! Неужели наш Бог и здесь допустил ошибку?

Таким образом, делаем вывод о нашей родной планете. Скорее всего, она выглядит так:

— Сила тяжести там составляет половину от земной силы.

— Там достаточное количество воды и схожая с Землей плотность.

— Время обращения вокруг оси должно составлять около 30 часов вместо 24.

— Там нет смены времен года, температуры, давления, магнитных бурь и так далее.

— На нашей Планете мозг работает на все 100%. Мы не нуждаемся в биологической пище, технике, Интернете. Там мы телепаты и всесильны.

Занимательная картина получилась! Так может мы все рано или поздно вернемся на свою Родину?

«Земля Хроники Жизни», Понедельник, 03.06.2013