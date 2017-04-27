

Серапеум — подземное сооружение, прорытое в толще известняковой породы, которое было обнаружено французским египтологом Огюстом Мариеттом в 1851 году. Здесь он провёл раскопки большей части комплекса, о ходе проведения которых можно ознакомиться в его работе «Le Sérapéum de Memphis».

До 2012 года Серапеум был закрыт для посещений. После

продолжительных реставрационных работ Министерство Древностей Египта,

наконец открыло двери таинственных подземных галерей для всех желающих.

Серапеум содержит 27 объектов. Все изделия монолитны, выполнены в

цельной породе. Всего 26 саркофагов и крышка, лежащая в проходе.

Каждый саркофаг индивидуален и имеет свои уникальные размеры и форму.

Идеально отполированная до зеркального блеска поверхность большинства

саркофагов порой не дает заметить, что их внешние формы представляют собой далеко не идеальные, как кажется на первый взгляд, а сложные геометрические тела. Но то, что все их объединяет — это их внутренние

правильные прямоугольные формы. Напрашивается вывод о том, что их

создателям в первую очередь была необходима внутренняя идеальная

геометрия.

Внутри саркофагов стенки абсолютно плоские, без сколов и прочих

погрешностей обрабатываемой породы. Стенки внешней поверхности

зачастую имеют сколы и выемки, поверх которых производилась полировка

поверхности изделия.

Ниже приведена схема доступных участков галерей Серапеума. Черным

обозначены расположенные в нишах саркофаги. Нумерация проставлена от

входа по часовой стрелке. Для удобства ориентации в подземном сооружении

— щелкните мышкой на пиктограмме интересующего Вас саркофага.

Возраст сооружений пытаются подогнать к возрасту надписей на их внешних

сторонах. Но эти надписи резко отличаются по качеству исполнения от

самих коробок. И не в лучшую сторону. Качество мастерства тех, кто нанес

эти надписи, совершенно не соответствует уровню тех, кто изготовил сами

сооружения.

Египтологи выдвинули версию, что найденные коробки

есть не что иное, как саркофаги для захоронения священных быков, и

сделаны египтянами вручную. Так вот, согласно исследованиям, они просто

не могли быть изготовлены таким образом. Их поверхности обработаны на

пределе современной космической технологии.

Знаменитый на весь

мир швейцарский писатель Эрих фон Деникен предположил, что саркофаги

изготовлены для захоронения останков монстров, которых заливали битумом.

Но кто тогда отчистил от битума внутренние поверхности коробок? Для

этого было необходимо большое количество бензина, или другого

растворителя, а ни того, ни другого у древних египтян не было.

Поделиться в соц. сетях