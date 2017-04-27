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Калининградский историк нашел дверь в Янтарную комнату
27.04.2017 Что от нас скрывали
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Известный калининградский историк-мистик Сергей Трифонов взбудоражил исследователей и прессу сенсационным сообщением. Через американских исследователей у него появилась информация о принадлежности ворот с рунами, хранящихся в музее «Блиндаж», к Янтарной комнате. :
По словам Трифонова, раковина, изображенная на кованых воротах, и руны, выбитые на них, указывают на сокровищницу.
«Американские исследователи, с которыми я общаюсь, сообщили, что ворота, на которых я обнаружил руны в 1991 году, имеют отношение к янтарному кабинету», — заявил Трифонов.
Историк говорит, что этот кабинет находился в юго-восточной части Королевского замка, и ворота как раз закрывали коридор, который вел к нему, сообщает «КП в Калининграде».
«Если Отто фон Ляш (последний губернатор Кёнигсберга) перенес эти ворота из Королевского замка в свой бункер, то он мог перенести туда и Янтарную комнату. Я напомню, что от бункера до стен замка всего 150 метров. Он был построен за 41 день, и Ляш переехал туда 8 марта 1945 года», — говорит Трифонов.
Видео с пояснениями историка, который считает, что найден фрагмент легендарной Янтарной комнаты.
Ее ищут с момента окончания Второй мировой войны. В марте пенсионер из западногерманского городка Вупперталь заявил, что, похоже, разгадал тайну Янтарной комнаты, которую в годы войны нацисты вывезли из Царского села. Известно, что из-под Ленинграда ее вывезли в Восточную Пруссию (в Кёнигсберг – ныне Калининград). Там ее с тех пор искали, но пока так и не нашли.
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