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Загадка мумии Синь Чжуй
28.04.2017 Что от нас скрывали
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Китай, возвышенность Навандуй в провинции Хунань. Здесь в 1992 году китайская армия проводила крупномасштабные военные учения. В одном из холмов сапёры прорыли тоннель и неожиданно наткнулись на загадочное сооружение.
На 12-ти метровой глубине находилась гробница в виде перевёрнутой:
пирамиды. В ней обнаружили 4 саркофага, аккуратно вложенные друг в
друга.
В одном из них лежала завёрнутая в шёлк мумия женщины. Её тело не
было похоже ни на древнеегипетские, ни на перуанские мумии. Оно было
законсервировано совершенно необычным образом. Мумия плавала в 80 литрах
желтоватой жидкости. Через 5 минут после обнаружения таинственного
склепа эта субстанция в буквальном смысле испарилась, от неё не осталось
и следа.
Вскрытие загадочной мумии дало удивительные результаты – тело весило
35 кг., суставы сохранили подвижность, а мышцы не утратили эластичности,
даже кожа сохранила свой естественный оттенок.
Историкам удалось установить личность женщины. Это была Синь Чжуй –
представительница древней тайской народности, пишет vsefakty. Она умерла в 168 году
д.н.э. в возрасте 50-ти лет. Но почему её похоронили таким своеобразным
способом?
Ни одна мумия на земле не была захоронена в таком виде. В саркофаге
Синь Чжуй обнаружили десятки книг по медицине. В них до мельчайших
подробностей описывались сложнейшие операции по увеличению мозга, по
пересадке и шунтированию сердца. В древнем Китае знали о медицине
будущего. Откуда?
В саркофаге археологи сделали ещё одну необычную находку. На куске
шёлка, размером примерно метр на метр была нарисована карта. На ней –
территории трёх китайских провинций в масштабе 1: 180 000. Карта
выглядела так, как будто она составлена по фотографиям с околоземной
орбиты. Шёлковую карту сопоставили с современными изображениями
китайских территорий, сделанными спутниками НАСА. Невероятная точность
поразила американских учёных. Ни единой ошибки!
Как объяснить столь глубокие познания древних китайцев в медицине и
топографии? Почему эти знания не сохранились? Прошло более 30 лет. А
тайны загадочного саркофага Синь Чжуй до сих пор не раскрыты.
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