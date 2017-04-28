Загадка мумии Синь Чжуй

На 12-ти метровой глубине находилась гробница в виде перевёрнутой

пирамиды. В ней обнаружили 4 саркофага, аккуратно вложенные друг в

друга.

В одном из них лежала завёрнутая в шёлк мумия женщины. Её тело не

было похоже ни на древнеегипетские, ни на перуанские мумии. Оно было

законсервировано совершенно необычным образом. Мумия плавала в 80 литрах

желтоватой жидкости. Через 5 минут после обнаружения таинственного

склепа эта субстанция в буквальном смысле испарилась, от неё не осталось

и следа.

Вскрытие загадочной мумии дало удивительные результаты – тело весило

35 кг., суставы сохранили подвижность, а мышцы не утратили эластичности,

даже кожа сохранила свой естественный оттенок.

Историкам удалось установить личность женщины. Это была Синь Чжуй –

представительница древней тайской народности, пишет vsefakty. Она умерла в 168 году

д.н.э. в возрасте 50-ти лет. Но почему её похоронили таким своеобразным

способом?

Ни одна мумия на земле не была захоронена в таком виде. В саркофаге

Синь Чжуй обнаружили десятки книг по медицине. В них до мельчайших

подробностей описывались сложнейшие операции по увеличению мозга, по

пересадке и шунтированию сердца. В древнем Китае знали о медицине

будущего. Откуда?

В саркофаге археологи сделали ещё одну необычную находку. На куске

шёлка, размером примерно метр на метр была нарисована карта. На ней –

территории трёх китайских провинций в масштабе 1: 180 000. Карта

выглядела так, как будто она составлена по фотографиям с околоземной

орбиты. Шёлковую карту сопоставили с современными изображениями

китайских территорий, сделанными спутниками НАСА. Невероятная точность

поразила американских учёных. Ни единой ошибки!

Как объяснить столь глубокие познания древних китайцев в медицине и

топографии? Почему эти знания не сохранились? Прошло более 30 лет. А

тайны загадочного саркофага Синь Чжуй до сих пор не раскрыты.