Ученый пытается загрузить свой мозг в компьютер, чтобы жить вечно

Планы некоторых ученых выглядят так, словно взяты со страниц научно-фантастического романа. То, над чем сейчас работает один нидерландский нейроинженер, может подарить людям бессмертие.

Изобретатель рассказал о планах по созданию системы, позволяющей

загрузить его мозг в компьютер. Он надеется, что сможет реплицировать

человеческий мозг в механическую систему.

Рэндал Куне говорит, что ключом к этому является так называемый

субстрат-независимый разум (Substrate-Independent Mind, SIM). По его

словам, искусственно созданная точная модель человеческого мозга,

эмулирующая его вычислительную деятельность, сможет дать людям

бесконечную жизнь.

Когда я говорю об эмуляции, вы должны понимать это, как,

например, эмуляцию Macintosh на ПК. Это вроде платформенно-независимого

кода. Реализовать это может субстрат-независимый разум, — сказал Куне на

недавней конференции в Сан-Франциско.

По мнению Куне, это не просто искусственный интеллект, а человеческий

разум, занесенный в компьютер. Он говорит, что неврологи на 99,9

процента уверены в том, что мозг представляет собой вычислительный

механизм, и если выяснить принцип его работы, то можно создать для него

замену.

Идея копирования мозга набирает большие обороты. Почему

бы не сделать то же самое со всем мозгом? Загрузив мозг в компьютер, мы

сможем обрабатывать и хранить еще больше информации подобно машине,

раскладывая мысли по папкам, обращаясь к ним в любое время, — рассказал

Куне в интервью журналу Vice.

Куне считает, что такая система даст людям возможность жить в других мирах, в том числе виртуальных.

Для реализации столь амбициозного проекта им была создана организация

carboncopies.org, занимающаяся изучением возможности существования

человеческого разума на альтернативном носителе.