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Ученый пытается загрузить свой мозг в компьютер, чтобы жить вечно

28.04.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев

Ученый пытается загрузить свой мозг в компьютер, чтобы жить вечно

Планы некоторых ученых выглядят так, словно взяты со страниц научно-фантастического романа. То, над чем сейчас работает один нидерландский нейроинженер, может подарить людям бессмертие.

Изобретатель рассказал о планах по созданию системы, позволяющей
загрузить его мозг в компьютер. Он надеется, что сможет реплицировать
человеческий мозг в механическую систему.

:

Рэндал Куне говорит, что ключом к этому является так называемый
субстрат-независимый разум (Substrate-Independent Mind, SIM). По его
словам, искусственно созданная точная модель человеческого мозга,
эмулирующая его вычислительную деятельность, сможет дать людям
бесконечную жизнь.

Ученый пытается загрузить свой мозг в компьютер, чтобы жить вечно

Когда я говорю об эмуляции, вы должны понимать это, как,
например, эмуляцию Macintosh на ПК. Это вроде платформенно-независимого
кода. Реализовать это может субстрат-независимый разум, — сказал Куне на
недавней конференции в Сан-Франциско.

По мнению Куне, это не просто искусственный интеллект, а человеческий
разум, занесенный в компьютер. Он говорит, что неврологи на 99,9
процента уверены в том, что мозг представляет собой вычислительный
механизм, и если выяснить принцип его работы, то можно создать для него
замену.

Идея копирования мозга набирает большие обороты. Почему
бы не сделать то же самое со всем мозгом? Загрузив мозг в компьютер, мы
сможем обрабатывать и хранить еще больше информации подобно машине,
раскладывая мысли по папкам, обращаясь к ним в любое время, — рассказал
Куне в интервью журналу Vice.

Куне считает, что такая система даст людям возможность жить в других мирах, в том числе виртуальных.
Для реализации столь амбициозного проекта им была создана организация
carboncopies.org, занимающаяся изучением возможности существования
человеческого разума на альтернативном носителе.

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