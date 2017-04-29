«Мозг» червя загрузили в робот LEGO

Может ли смоделированный цифровым образом мозг на компьютере

выполнять задачи так же, как реальный? Простые команды — да, может.

Исследователи проекта OpenWorm недавно подключили имитацию мозга червя к

колесному роботу. Не будучи запрограммированным на это, робот

перемещался вперед и назад и обходил объекты, основываясь только на

внешних раздражителях и цифровых нейронах.

Хотя такие роботы уже создавались с помощью обычного программного

обеспечения, ученые показали, что цифровой смоделированный мозг может

вести себя подобно биологическому аналогу, и продемонстрировали важное

значение этой работы для проектов с участием большого мозга.

Инициатива BRAIN в США и Human Brain Project

в Европе направлены на картографирование человеческого мозга и в один

прекрасный день, возможно, смогут смоделировать мозг в цифровом виде.

Такое моделирование может обеспечить ученых пониманием того, как

протекают болезни, или осуществить прорыв в области компьютерных наук.

Но когда дело доходит до имитации мозга — лучше начать с простых

вещей. Проект OpenWorm начал с непритязательной аскариды C. elegans.

C. elegans — в высшей степени скромное существо, и поэтому ученые

выбирают его для экспериментов. Первая карта синаптических связей мозга

C. elegans была опубликована в 1986 году, а в 2006 году улучшена.

Мозг червя содержит 302 нейрона и 7000 синапсов. Для сравнения: мозг

человека содержит 86 миллиардов нейронов и 100 триллионов синапсов.

Сможем ли мы когда-нибудь отобразить полную карту человеческого мозга

— горячо обсуждаемая тема. Но поскольку мы уже отобразили синаптические

связи C. elegans, ученые проекта OpenWorm решили, что смогут снабдить

мозг червя несколькими внешними датчиками и дать ему роботизированное

тело для выполнения инструкций, которые выдает мозг.

Как вы можете видеть на видео, робот движется как какой-нибудь

Roomba, за одним важным исключением — навык Roomba избегать препятствия

запрограммирован программистами. Движения же робота OpenWorm — нет.

Клетки мозга синаптических связей червя помечаются сенсорными

нейронами, двигательными нейронами и интернейронами (соединяющими два

нейрона). Команда OpenWorm стимулирует эти нейроны

и их связи посредством программного обеспечения. Цифровые нейроны

суммируют входящий сигнал и активируются, когда те превышают

определенный порог (почти как в реальной жизни, хотя и не совсем).

Сенсорные нейроны связаны с сенсорами робота — эхолотом, к примеру,

который располагается в носу червя. Нейроны моторики движут левые и

правые части робота, как если бы они были левыми и правыми группами

мышц.

Впечатляет? Робот ведет себя подобно настоящему червю при воздействии

похожих сенсорных стимулов. Конечно, эта имитация не идеальна, а сам

робот не обладает всеми сенсорными вводами, которые могут быть у червя,

но робот OpenWorm демонстрирует, что стимулирование цифрового мозга

похоже на работу настоящего — хотя мы можем и не знать деталей его

работы. Грубо говоря, поведение мозга вырабатывается спонтанно.

В этом примере мы говорим о простейшем поведении. Но что, если

масштабировать результаты? Допустим, вы точно картографируете

человеческий мозг и заставите его реагировать на виртуальную или

физическую среду — будет ли такой мозг демонстрировать качества, которые

мы ассоциируем с работой независимого человеческого мозга? Будет ли

проявлять творчество и сознание? Есть только один способ узнать это.