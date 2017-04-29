Куклы и кукловоды. Манипуляция сознанием



Что купить, куда пойти, где поесть, как ответить… Ученые подсчитали: человек делает выбор не менее 1000 раз в день. И каждый раз мы абсолютно уверены — это наше личное, сознательное решение. Но так ли это на самом деле? Исследования показывают: каждый день каждый из нас становится жертвой манипуляции. Как получается, что образованные взрослые люди оказываются безвольными марионетками? Кто этот великий кукловод, который легко заставляет миллионы играть по его правилам? И кто мы сами? Марионетки, послушно выполняющие чью-то волю или все же свободные личности, действующие в собственных интересах?

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