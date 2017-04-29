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Перу страдает от наводнений
29.04.2017 Интересное в мире
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С декабря прошлого года из-за постоянных наводнений в Перу погибло уже 110 человек, разрушено 16000 домов, 210000 получили серьезные повреждения, уничтожено или повреждено более 2500 километров дорог и 281 мост. :
Метеорологи считают, что причиной сильнейших за последние десятилетия дождей, стало изменение связанной с климатическим феноменом Эль-Ниньо, которое представляет собой теплое течение, провоцирующее повышение температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана.
Эль-Ниньо оказывает влияние на направление ветров и вызывает проливные дожди в Южной Америке, которые приводят к наводнениям и оползням. Больше всего от последствий связанных с феноменом Эль-Ниньо сильнее других стран страдают Перу и Эквадор.
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