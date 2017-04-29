Перу страдает от наводнений

Метеорологи считают, что причиной сильнейших за последние десятилетия дождей, стало изменение связанной с климатическим феноменом Эль-Ниньо, которое представляет собой теплое течение, провоцирующее повышение температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана.

Эль-Ниньо оказывает влияние на направление ветров и вызывает проливные дожди в Южной Америке, которые приводят к наводнениям и оползням. Больше всего от последствий связанных с феноменом Эль-Ниньо сильнее других стран страдают Перу и Эквадор.