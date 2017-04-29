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Вулканическая активность на Марсе исчезла вместе с динозаврами на Земле
29.04.2017 Что от нас скрывали
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Новое исследование, проведенное при использовании Марсианского Орбитального Аппарата MRO (NASA), указывает на то, что в регионе Mons Arsia сосредоточены одни из самых крупных вулканов на Марсе. Эти вулканы могли произвести огромные потоки лавы. Этот процесс, скорее всего, прекратился всего 50 миллионов лет тому назад. Один из кратеров от такого вулкана был сфотографирован космическим аппаратом Викинг 1.
Новое исследование, проведенное учеными NASA, показывает, что гигантский марсианский вулкан Mons Arsia производил новый поток лавы каждые 1 — 3 миллиона лет на завершающем этапе своей активности. Согласно оценкам ученых, последняя вулканическая активность здесь прекратилась приблизительно 50 миллионов лет назад. Этот период совпал с исчезновением с Земли растений, динозавров, и многих других животных.
Расположенный к югу от экватора Марса, Mons Arsia является самым южным вулканом знаменитого вулканического трио широких и крупных вулканов, известных под общим названием Tharsis Montes.
Вулкан Mons Arsia сформировался несколько миллиардов лет тому назад. Новая вулканическая активность, как думают ученые, произошла в кальдере — углублении в форме чаши наверху вулкана — где было найдено 29 вулканических кратеров. До сих пор было трудно сделать точную оценку вулканической активности данного региона.
«Мы оцениваем, что финальная активность вулкана Mons Arsia, вероятно, произошла приблизительно 150 миллионов лет тому назад. Вулканическая активность прекратилась вместе с исчезновением динозавров и другой живности на Земле» — сказал Джейкоб Ричардсон, ученый из Центра Космических Полетов имени Годдарда. :
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