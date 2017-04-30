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Планетологи объяснили загадочные темные пятна на Европе морской солью

30.04.2017 Части света   Нет комментариев

Планетологи объяснили загадочные темные пятна на Европе морской солью

Планетологи из Лаборатории реактивного движения в Калифорнии объяснили наличие темных пятен на поверхности спутника Юпитера, Европы, взаимодействием соли с высокоэнергетическим космическим излучением. Результаты своих исследований авторы опубликовали в журнале Geophysical Research Letters, а кратко с ними можно ознакомиться на сайте НАСА.

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Ученые смоделировали условия, которые имею место на спутнике Юпитера. Для этого они в специальную капсулу поместили хлорид натрия (поваренную или морскую соль), охладили ее до температуры минус 173 градуса Цельсия и облучали электронами. По словам ученых, это позволило им наблюдать изменение окраски соли, которое могло бы произойти на Европе в течение сотен лет.

В новом исследовании ученые посчитали, что на поверхность спутника Юпитера соль попадает, как ожидается, из его подледного океана, а до высоких энергий ионы и другие заряженные частицы разгоняются магнитным полем Юпитера. Авторы смогли проследить, как быстро темнеет соль, и предложили использовать это для определения возраста пятен на Европе.

Впервые загадочные темные пятна на Европе ученые увидели в конце 1990-х годов, когда изучали снимки, полученные автоматической межпланетной станцией Galileo. Тогда причиной появления пятен посчитали соединения серы и магния, попадающие на спутник с Ио, самого геологически активного тела Солнечной системы.

Считается, что в недрах Европы на глубине примерно 30 километров от его поверхности находится жидкий соленый океан. Исследование спутника Юпитера продолжится с помощью аппарата Европейского космического агентства JUICE (Jupiter Icy Moon Explorer). Ее планируют запустить в 2022 году, а Юпитера она достигнет в 2032-м. Стоимость миссии по исследованию приповерхностных океанов у спутников Юпитера Ганимеда, Европы и Каллисто оценивается в 900 миллионов евро.

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