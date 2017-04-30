Африка — ад для альбиносов

Когда подошла пора, женился на соседке, симпатичной негритяночке

Марии, на которую заглядывался еще подростком. Молодые поселились в

отдельной хижине. Эдуардо обожал свою жену и был на седьмом небе от

счастья, когда она забеременела.

Семейная идиллия закончилась, едва Эдуардо взглянул на новорожденную —

белокожую девочку с белесым пушком на голове. Муж в ярости осыпал жену

градом упреков, обвиняя во всех смертных грехах: она, мол, связалась с

нечистой силой, над ней тяготеет родовое проклятие и боги в наказание

послали ей «зеру» («привидение» на местном наречии). В довершение

скандала Эдуардо жестоко избил Марию и выгнал ее с ребенком из дома,

лишив всякой помощи и поддержки.

Не приняли несчастную женщину и родители. Сжалился над ней только 70-летний дед, живший в убогой лачуге на окраине деревни.

Марии пришлось несладко. Деревенские жители шарахались от нее как от

зачумленной. Она кое-как добывала себе и дочке Луизе пропитание тяжелой

поденной работой, и целый день малышка оставалась под присмотром деда.

Когда Луизе шел восьмой месяц, в хижину ворвался Эдуардо с тремя

подельниками. Все были в сильном подпитии. На глазах у онемевшего от

ужаса деда они перерезали девочке горло, выцедили из нее кровь в

подставленный бурдюк, вырвали язык, отрезали руки и ноги…

Дальнейшему расчленению помешал ужасный крик вернувшейся с работы

Марии. Женщина потеряла сознание. А преступники, схватив бурдюк с кровью

и отрезанные части тела, бросились прочь.

Останки Луизы схоронили тут же, в хижине, чтобы на ее кости не покусились другие охотники на альбиносов.

К сожалению, эта трагедия типична для стран Юго-Восточной Африки. Здесь аномально велик процент альбиносов

— людей с врожденным отсутствием пигмента кожи, волос и радужной

оболочки глаз. Если в Европе и Северной Америке один альбинос приходится

на 20 тысяч человек, то в Танзании это соотношение 1:1400, в Кении и

Бурунди — 1:5000.

Считается, что это заболевание вызвано генетическим дефектом, ведущим

к отсутствию (или блокаде) фермента тирозиназы, необходимой для

нормального синтеза меланина — особого вещества, от которого зависит

окраска тканей. Кроме того, ученые утверждают, что ребенок-альбинос

может появиться на свет лишь тогда, когда оба родителя имеют ген этого

отклонения.

В Танзании и других восточноафриканских странах альбиносы являются

отверженными и вынуждены вступать в браки только между собой. Это можно

было бы считать основной причиной высокой доли альбиносов среди местного

населения, ведь в таких семьях появляются обычно беленькие детишки.

Однако они нередко рождаются и в семьях, где в целой цепочке

поколений не бывало ни одного альбиноса. Так что наука разводит руками в

бессилии объяснить причину столь высокого процента альбинизма на этих

территориях.

Африка — сущий ад для альбиносов. Жгучие лучи тропического солнца

губительны для них. Их кожа и глаза особенно восприимчивы к

ультрафиолетовому излучению, практически не защищены от него, а потому

уже к 16-18 годам альбиносы на 60-80% теряют зрение, а к 30 годам с

вероятностью 60% заболевают раком кожи. 90% этих людей не доживают до 50

лет. И вдобавок ко всем несчастьям на них объявлена настоящая охота.

Чем же не угодили черным африканцам их белокожие собратья? Не зная

истинной природы этого генетического отклонения, местные жители,

большинство из которых не умеют ни читать, ни писать, объясняют

появление ребенка-альбиноса родовым проклятием, порчей либо наказанием

божьим за грехи родителей.

Например, аборигены верят, что отцом такого ребенка может быть только злой дух. Один из альбиносов так и говорит:

— Я не из человеческого мира. Я — часть мира духов.

По другой версии, бытующей в африканском обществе, альбиносы

рождаются потому, что их родители занимались сексом в период, когда у

женщины была менструация, или в полнолуние, или это произошло средь бела

дня, что категорически запрещено местными правилами.

И потому одни деревенские колдуны, которые до сих пор пользуются

большим авторитетом среди населения, считают альбиносов проклятыми,

несущими зло потустороннего мира, а потому подлежащими уничтожению.

Другие же, напротив, утверждают, что плоть альбиносов является целебной,

в их крови и волосах есть что-то, приносящее богатство, власть и

счастье.

И потому знахари и колдуны платят охотникам за альбиносами большие

деньги. Те знают, что если продавать тело жертвы по частям — язык,

глаза, конечности и т.д., — то можно заработать до 100 тысяч долларов.

Это заработок среднего танзанийца за 25-50 лет. Поэтому неудивительно,

что «бесцветных» беспощадно истребляют.

С 2006 года в Танзании погибли около сотни альбиносов. Их убили, расчленили и продали колдунам.

До недавнего времени охота на альбиносов почти не каралась — система

круговой поруки приводила к тому, что община в основном объявляла их

«пропавшими без вести». Это порождало в охотниках чувство

безнаказанности, и они вели себя как настоящие кровожадные дикари.

Так, в Бурунди они ворвались в глиняную хижину вдовы Дженорозе

Низигийимана. Охотники схватили ее шестилетнего сына и выволокли на

улицу.

Прямо во дворе, застрелив мальчика, охотники освежевали его на глазах

бившейся в истерике матери. Забрав «наиболее ценное»: язык, пенис, руки

и ноги, бандиты бросили обезображенный труп ребенка и скрылись. Никто

из местных жителей не помог матери, так как почти все считали ее

проклятой.

Порой умерщвление жертвы происходит с согласия родственников. Так,

Сальме, матери семилетней девочки, семья приказала одеть дочь в черное и

оставить ее одну в хижине. Женщина, ничего не подозревая, сделала как

было велено. Но решила спрятаться и посмотреть, что будет дальше.

Несколько часов спустя в хижину вошли неизвестные мужчины. При помощи

мачете они отсекли девочке ноги. Затем перерезали ей горло, слили кровь

в сосуд и выпили.

Список подобных злодеяний весьма велик. Но общественность Запада,

возмущенная зверскими практиками в Танзании, вынудила местные власти

взяться за поиск и наказание каннибалов.

В 2009 году в Танзании произошел первый суд над убийцами альбиноса.

Трое мужчин убили 14-летнего подростка и разрубили его на части, чтобы

сбыть колдунам. Суд приговорил злодеев к смертной казни через повешение.

Такому же наказанию подвергся и Эдуардо, о преступлении которого

рассказывалось в начале данной статьи. Его подельники были приговорены к

пожизненному заключению.

После нескольких таких судов охотники стали изобретательнее. Они

перестали убивать альбиносов, а всего лишь калечат их, отрубая

конечности. Теперь, даже если преступников поймают, они смогут избежать

смертной казни, а получат всего лишь 5-8 лет за тяжкие телесные

повреждения. За последние три года почти сотне альбиносов были отрублены

руки или ноги, трое погибли в результате таких «операций».

Африканский фонд помощи альбиносам, финансируемый европейцами,

общество Красного Креста и другие западные общественные организации

стараются оказать посильную помощь этим несчастным людям. Их помещают в

специальные интернаты, им выдаются лекарства, солнцезащитные кремы,

темные очки…

В этих заведениях, за высокими стенами и под надежной охраной,

«бесцветные» изолированы от опасностей внешнего мира. Но в одной лишь

Танзании насчитывается около 370 тысяч альбиносов. Всех в интернатах не

спрячешь.