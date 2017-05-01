Сильные дожди вызвали наводнение в Китае



От сильного дождя пострадал город Чунцин в центральной части Китая. На деревни в уезде Фэнцзе хлынули потоки воды с горных склонов. Местами сошли оползни. Во многих районах затопило дороги, некоторые из них пришлось перекрыть.

В пострадавшие районы для расчистки дорог от грязи были направлены отряды спасателей. Из пострадавших территорий было вывезено в общей сложности 400 кубических метров земли и мусора.

В уезде Уси в субботу интенсивные осадки наблюдались на 32 станциях мониторинга. Сильно пострадали посевы. Потоки воды смели несколько автомобилей.