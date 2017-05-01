Секретные территории: Марс. Билет в один конец



Коллекция странных объектов на марсианских фотографиях пополняется с каждым днем. Сегодня нет никаких сомнений, что в регионе Седония — находятся трех и пятигранные пирамиды. Они сориентированы на здания, которые раньше называли «лицом на Марсе», все это явно техногенное и огромных размеров.

Беспилотные станции на орбите Марса запечатлели дороги, руины городов и странные ребристые туннели, которые уходят внутрь Планеты. Аппарат «Марс экспресс» просканировал спутник красной Планеты «Фобос». Это выглядит абсолютной фантастикой, но приборы показали, что внутри него есть геометрически идеальные пустоты, возможно заполненные газом. Некоторые эксперты даже увидели на фотографиях Фобоса обшивку и люки.

Робот NASA заснял панораму со странными вспышками. Точно такие-же светящие объекты были замечены перед гибелью русского аппарата Фобос-1. А получив самые последние данные с беспилотных станций, ученые отказались верить своим глазам.

Все эти находки до предела накалили ситуацию в космической политике.

Гражданин какой страны первым ступит на поверхность Марса? Что там найдет? Кто сможет воспользоваться этим? Похоже, все это станет известно очень скоро. Битва за Марс уже началась!