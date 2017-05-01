Тени и вихри Сатурна

Снимки, произведенные в ближнем инфракрасном свете (например, данный снимок) позволяют нам всмотреться сквозь слой метановой дымки Сатурна в слои облаков, расположенные ниже. Ученые отслеживают облака и погодные системы, надеясь лучше понять сложную атмосферу Сатурна.

На изображении показана сторона колец, освещенная Солнцем, приблизительно на 17 градусов выше их плоскости. Оно получено 8 февраля 2015 года посредством широкоугольной камеры орбитальной сатурнианской станции Кассини с применением особого спектрального фильтра, работающего преимущественно в ближнем инфракрасном диапазоне с длинами световых волн со средним значением 752 нм.

Кассини произвел снимок с расстояния около 794000 миль (1,3 миллиона км) от планеты-гиганта в масштабе 47 миль (76 км) на пиксель.

Личный Блог участника боевых действий на Украине Стаховского Дениса Витальевича.