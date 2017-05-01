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Тени и вихри Сатурна

01.05.2017 Части света   Нет комментариев

Тени и вихри Сатурна

На изображении от космического аппарата Кассини близко показана поверхность Сатурна, на которой можно увидеть тени и вихревые образования. Поверхность Сатурна покрыта тенями и вихрями. Каждый вихрь – это погодная система, показывающая, насколько динамична атмосфера Сатурна.

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Снимки, произведенные в ближнем инфракрасном свете (например, данный снимок) позволяют нам всмотреться сквозь слой метановой дымки Сатурна в слои облаков, расположенные ниже. Ученые отслеживают облака и погодные системы, надеясь лучше понять сложную атмосферу Сатурна.

Тени и вихри Сатурна

На изображении показана сторона колец, освещенная Солнцем, приблизительно на 17 градусов выше их плоскости. Оно получено 8 февраля 2015 года посредством широкоугольной камеры орбитальной сатурнианской станции Кассини с применением особого спектрального фильтра, работающего преимущественно в ближнем инфракрасном диапазоне с длинами световых волн со средним значением 752 нм.

Кассини произвел снимок с расстояния около 794000 миль (1,3 миллиона км) от планеты-гиганта в масштабе 47 миль (76 км) на пиксель.

Тени и вихри Сатурна

Личный Блог участника боевых действий на Украине Стаховского Дениса Витальевича.

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