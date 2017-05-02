Загадки побережий: Глобстеры

Глубины морей и океанов являются прекрасным убежищем для обитателей самых невероятных форм, которые могут поражать своими просто гигантскими размерами, а выброшенные на берег туши таких животных с трудом, а то и вовсе не поддаются идентификации. Эти «неопознанные объекты» животного происхождения получили название глобстеров. Впервые данный термин был употреблён в 60-х годах ХХ века, когда изучая останки огромного существа, которое было найдено на берегу, криптозоолог Айвен Сандерсон так и не определился с его видовой принадлежностью, зато ввёл новый термин «глобстер» для таких вот таинственных погибших монстров.

Сведения о гигантских тушах, найденных на берегу морей или океанов поступали во все времена, и если раньше эти памятные события могли запечатлеть лишь на рисунках или гравюрах, то сейчас фотографии таких существ попадают в самые популярные журналы. Однако тот период, когда люди только начали делать первые чёрно-белые фотоснимки глобстеров, заслуживает особого внимания.

Осенью1924 года у берегов Южной Африки люди более трёх часов наблюдали удивительную битву, происходившую в океане. Со слов очевидцев два кита атаковали непонятного гиганта белого цвета, тело которого было покрыто длинным белым мехом. На голове диковинного существа был хобот 1,5 метра длиной, а бил он своих противников хвостом трёхметровой длины.

Битву странное животное проиграло, и его бренные останки были выброшены на берег, где и пролежали в течение 10 дней, после чего начавшийся прилив увлёк тушу в море. История почти мифическая, и скорее всего о ней бы забыли, или посчитали выдумкой, если бы Маркус Хеммлер, немецкий криптозоолог, не натолкнулся на целую серию фотографий таинственного животного, которого прозвали Трунко. Изучая подробности этой истории, учёные так и не смогли прояснить ситуацию, кем же на самом деле являлся таинственный Трунко, поэтому его так и не отнесли ни к одному из известных видов животных.

Зимой 1932 года у побережья Ла-Манша разыгрался сильный шторм, и волны выбросили на берег странное животное, местные жители утверждали, что у животного была маленькая голова, напоминавшая верблюжью морду, длинная тонкая шея и две больших передних ласты. Позже выяснилось, что этот же, но ещё живой и здоровый морской зверь за несколько дней перед штормом был замечен шкипером «Буксира-177» в Ла-Манше.

А на этой уникальной фотографии 1937 года, сделанной на одной из китобойных станций Аляски, запечатлено змеевидное существо, у которого, по-видимому, было четыре небольшие ласты и «собачья» голова. Очевидец, присутствовавший при разделке кашалота, рассказывал, что тело найденного животного покрывала шерсть, а на спинной его части имелось некое подобие роговых пластинок, которые находили одна на другую. Загадочная «змея» была найдена в желудке одного кашалота, убитого вскоре после того, как он пообедал. Сообразив, что перед ним нечто неординарное, начальник станции сделал несколько фотоснимков существа, которые и сохранились до нашего времени.

В 1941 году на шотландском побережье были найдены сразу два глобстера, и местные жители утверждали, что уже не раз видели в океане загадочных волосатых и длинношеих «зверюшек». Но зоологи всё же пришли к мнению, что это были основательно подпорченные останки двух больших акул. В той же Шотландии спустя 4 года в заливе Турсо обнаружили 25-футовую тушу странного монстра, опять-таки с маленькой головой на лебединой шее. На вопрос, что же это за зверь, эксперты только разводили руками…

Апрель 1977г. У побережья Новой Зеландии японские рыбаки сетями вытащили странный «улов». Это оказалась туша массой около двух тонн, и длиной около 10 метров. Причём у него была длинная шея, и четыре плавника. Правду говоря, долго любоваться на диковинку ни у кого не хватило духу – слишком уж зловонный запах исходил от находки. Поэтому сделав несколько фотоснимков тушу выбросили обратно в океан.

Поспорив по поводу происхождения существа, специалисты сошлись на том, что это была акула гигантских размеров, поскольку после гибели хищницы у неё быстро разлагается нижняя часть головы, а также хвостовой и спинной плавники, в результате чего тело акулы становится похожим на диковинного зверя. Вот только как быть с передними ластами новозеландского существа учёные таки не решили, а потому закрыли глаза на эту «неудобную» деталь.

Истории о находках туш гигантских кальмаров, выброшенных на берег, не так уж и редки. А вот свидетельства о нахождении останков гигантских осьминогов встречаются не так уж и часто. Одна из известных, и некогда нашумевших историй относится к 1896г. В ноябре того года Данхэм Кореттер и Герберт Коулз совершали велосипедную прогулку по восточному побережью Флориды, во время которой мужчины нашли тело существа грушевидной формы, с длиной «головы» 5,5 м, а шириной -3 м.

Щупалец у туши было восемь, и длина некоторых из них достигала 11 метров. Фотография находки была сделана на следующий день местным хирургом, он же взял и образцы тканей гигантского осьминога, которые были заспиртованы и отправлены в Смитсоновсий университет. В течение последующих ста лет мнения зоологов по поводу «флоридского глобстера» были весьма противоречивы, и одна версия сменялась другой. И если поначалу не вызывало сомнений, что найденный монстр являлся гигантским осьминогом, то позже были высказаны предположения, что это была часть головы кашалота.

Проведённый в 1957г. анализ тканей вроде позволил доказать, что состав аминокислот образца более всего идентичен по составу беспозвоночным, то есть таки осьминогам. Однако в 1995г. вновь были проведены анализы, которые подтверждали принадлежность флоридского глобстера к млекопитающим. Хотя, как заявляют сами специалисты, по прошествии такого количества лет нельзя быть однозначно уверенным, что химический состав образцов не претерпел никаких химических изменений. А потому возможность существования гигантских осьминогов не отпадает.

Несмотря на то, что наука шагнула далеко вперёд, а современные анализы позволяют идентифицировать видовую принадлежность с большой точностью, глобстеры пока что берут вверх, и не позволяют разгадать свою тайну. Однако не вызывает сомнений тот факт, что глубины океанов и морей дают приют неизвестным и редким созданиям, которые довольно успешно скрываются в пучине от людских глаз.

«Земля Хроники Жизни», Пятница, 21.06.2013