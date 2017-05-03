ESA хочет построить базу на Луне

Профессор Ян Вернер (Jan Woerner), будущий глава ESA, говорит, что предложенный им вариант лунной базы сможет заменить Международную космическую станцию в 2024 году, а ее строительство вызовет огромный всплеск технологических инноваций на Земле.

По словам ученых, обратная сторона Луны, которая не видна наблюдателю с нашей планеты, обеспечивает лучшие условия для проведения исследований. Установленные там телескопы смогут беспрепятственно наблюдать объекты и явления в глубинах космоса.

На первых этапах приоритет будет отдаваться строительным материалам и продуктам питания. В дальнейшем мы начнем производить воду из водорода и выращивать зерновые культуры в теплицах. Исследователи будут находиться на Луне несколько месяцев. Необходимо будет организовать постоянное транспортное сообщение служб экстренной помощи, — заявил Вернер.

Сообщается, что на реализацию задуманного придется потратить немало сил и денег. Значительно больше, чем было потрачено на МКС.

Однако профессор Вернер уверен, что совместными усилиями мировое сообщество сможет реализовать этот проект. Технический университет Дармштадта в Германии уже работает над дизайном домов для колонизаторов Луны.

Сообщается, что полет на естественный спутник Земли при помощи современных технологий займет около двух дней (около 384 тысяч километров).

Ученые говорят, что мы очень мало знаем о Луне. Там есть очень ценные ресурсы, которых нет на Земле. Одним из таких является гелий 3, который рассматривается в качестве источника энергии будущего.