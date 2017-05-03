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Китайский инженер женился на созданной им же женщине-роботе
03.05.2017 Интересное в мире
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Не можете найти жену? Нет проблем. Просто создайте робота и женитесь на нем. Именно это и сделал китайский инженер.
Чжэн Цзяцзя, 31-летний разработчик искусственного интеллекта, который проектирует и создает роботов в китайском городе Ханчжоу, провинция Чжэцзян, создал женщину-робота в конце 2016 года, сообщает газета South China Morning Post.
Женщина-робот по имени ИнИн, может произносить простые слова, распознавать китайские иероглифы, некоторые образы и даже сказать несколько простых фраз.
Как сообщается, Чжэн женился на ИнИн во время скромной свадебной церемонии. По традиционному обычаю «невеста» была одета в черное платье, а голова ее была покрыта красной накидкой.
Инженер, очевидно, надеется модернизировать свою жену-робота со временем, и, возможно, он научит ее двигаться. Естественно, он также надеется, что она сможет помогать ему по дому. :
О женитьбе Чжэн написали в South China Morning Post – самой старой англоязычной газете Гонконга
Чжэн окончил Чжэцзянский Университет в 2011 году и получил степень магистра в области искусственного интеллекта. Газета сообщает, что он работает в компании Dream Town – это технологический центр, где разрабатывают новейшие интернет-технологии и стартапы.
Друг, который присутствовал на «свадьбе», сказал, что Чжэн решил жениться на роботе, потому что устал от постоянных нареканий со стороны своих родных по поводу того, что он до сих пор еще холостяк.
Кто же был на «свадьбе»? В газете писали, что была его мать и друзья, и его коллеги тоже присутствовали на церемонии. Он даже нес свою «невесту» на руках.
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