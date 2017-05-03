Китайский инженер женился на созданной им же женщине-роботе

О женитьбе Чжэн написали в South China Morning Post – самой старой англоязычной газете Гонконга

Чжэн окончил Чжэцзянский Университет в 2011 году и получил степень магистра в области искусственного интеллекта. Газета сообщает, что он работает в компании Dream Town – это технологический центр, где разрабатывают новейшие интернет-технологии и стартапы.

Друг, который присутствовал на «свадьбе», сказал, что Чжэн решил жениться на роботе, потому что устал от постоянных нареканий со стороны своих родных по поводу того, что он до сих пор еще холостяк.

Кто же был на «свадьбе»? В газете писали, что была его мать и друзья, и его коллеги тоже присутствовали на церемонии. Он даже нес свою «невесту» на руках.

Поделиться в соц. сетях