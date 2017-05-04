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Наводнение в Доминиканской республике

04.05.2017 Интересное в мире   Нет комментариев

Наводнение в Доминиканской республике

15000 человек были эвакуированы в Доминиканской Республике из-за наводнений, вызванных продолжающимися уже несколько дней проливными дождями. Об этом сообщил во вторник национальный Центр по чрезвычайным ситуациям.

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По его данным, пострадали почти 3 тыс. строений, разрушены девять мостов. Более 60 населенных пунктов оказались отрезаны от внешнего мира. В четырех из 32 провинций страны введен красный, самый высокий, уровень опасности.

По прогнозам метеорологов, сильные дожди будут идти в Доминиканской Республике еще как минимум сутки.

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