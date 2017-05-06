Инопланетяне выбирают Россию

Согласно вед, существует около 40 тысяч разумных существ, из которых

люди – самые простые. Обычно представители высших планет не интересуются

землянами, а те гуманоиды, которых неоднократно видели на Земле, – это

демонические представители планет, более развитых технически.

Уфологи утверждают, что инопланетяне посещают Землю не только для

того, чтобы собрать различные целебные травы (которые они используют для

создания тонизирующих таблеток), но и просят земных женщин подержать на

руках своих детей. По их мнению, такие дети дольше живут и более

счастливы. Те же уфологи отмечают, что людей воруют тысячами и лишь

небольшая их часть потом возвращается обратно вообще ничего не помня.

Более радикально настроеные ученые вообще заявляют, что на нашей планете

людей почти не осталось!

Инопланетяне высших планет, которые иногда посещают Землю, имеют

высокое интеллектуальное развитие и своим внешним видом очень напоминают

людей. Но в отличие от нас, совершенно лишены эмоций, поэтому им

угрожает вымирание. Для того, чтобы узнать секрет долголетия, они

похищают земных беременных женщин и изучают плод, вступают в отношения с

земными людьми, чтобы получить жизнеспособное потомство.

Очагом активности инопланетян является Россия. Свидетельством тому

является большое количество фотографий, собранных в местах происшествий.

Недавно (а именно в апреле этого года) на веб-ресурсе Youtube

появилось видео, на котором хорошо видно тело инопланетянина без правой

ноги. Рост его не превышал 1 метра. Ученые связывают эту находку сс

недавним появлением НЛО над городом Иркутск. Этой записью

заинтересовались правоохранительные органы. Они нашли автора этой

видеозаписи и от него узнали, что это была мистификация. Этот человек

признался, что сделал макет инопланетянина из теста и обтянул куриной

кожей. После того, как «тело» было готово, он вместе с другом отнес его в

лес, где и сделали запись.

Поэтому некоторые опасения относительно достоверности вызывает и

сообщение о том, что российская пенсионерка длительное время хранила

труп пришельца в своем собственном холодильнике, а в качестве

доказательства предъявила пять фото.

Женщина сообщила, что нашла тело после того, как недалеко от ее дачи

потерпел крушение неизвестный летающий объект. Ростом инопланетянин был

около 60 см, имел большую голову с выпученными глазами и вообще

представлял собой что-то среднее между гуманоидом и рыбой. Конечности

существа были очень тонкие, походили на нити.

По утверждениям сайта Unexplained Mysteries несколько дней назад к

пенсионерке пришли люди, которые представились научными сотрудниками

Карельского научно-исследовательского центра РАН.

Майкл Коэн (писатель и эксперт аномальных явлений, который и

предоставил эту информацию), утверждает, что больше это похоже на

намеренную мистификацию, однако возможность того, что тело действительно

принадлежит инопланетному существу, отбрасывать нельзя.

До этого «встречи» с пришельцами получили известность благодаря

любительской съемке в Иркутской области, на которой запечатлен ярко

светящийся аппарат и пять пришельцев, которые ходили по снегу.

Существует и немало других историй о встрече с пришельцами. Для

проверки их достоверности была создана «комиссия по НЛО». Формально она

была создана для расследования Петрозаводского явления 1977 года, когда

жители северо-запада России несколько минут наблюдали на небе огни.

Тогда комиссия пришла к выводу, что это был запуск «Космоса 955». Эта

комиссия провела квалификацию почти всех известных случаев проявлений

НЛО и пришла к выводу, что все они имеют земную природу. Огни в небе –

это последствия запуска ракет, а летающие тарелки – это специальные

метеорологические зонды. За время работы комиссии не установлено ни

одного случая контактов пришельцев с людьми.

Однако уфологи стоят на своем. С каждым годом фиксируется большое

число непознанных явлений. Лидером по их количеству является Урал. По

мнению ученых, эта территория так привлекает представителей внеземных

цивилизаций, поскольку здесь самые высокие горы, а также много рек, что

позволяет «генерировать НЛО».

Появление таких объектов в регионе начали фиксировать с конца 60-х

годов ХХ века, когда над г.Карабаш был замечен светящийся шар, который в

течении 15 минут неподвижно висел над городом. С тех пор почти каждый

год фиксировалось новое появление. В 2009 году телевиденье передает

информацию о том, что появились новые летающие объекты в виде ярких

красно-желтых шаров, которые были зафиксированы над Челябинском.

Еще одним местом частых визитов из космоса стал Пермский край, в

частности деревня Молебка, которую еще называют «русским Бермудским

треугольником». Местные уфологи заявляли, что нашли обломок

инопланетного корабля, а в 2010 году появились сообщения о том, что над

Пермью тоже замечены подобные шары.

Таким образом, свидетелями непознаных явлений в России становится все

больше людей. Ученые пока не предоставили конкретных доказательств

существования инопланетных жителей, а скептики тем временем утверждают,

что все эти огни – не что иное, как китайские фонарики, которые в

большом количестве запускаются на торжествах.

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