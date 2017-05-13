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Пирамида на карликовой планете Церера

13.05.2017 Части света   Нет комментариев

Пирамида на карликовой планете Церера

По мере сближения с Церерой Dawn делает все больше открытий. Вслед за яркими пятнами на поверхности карликовой планеты космический аппарат обнаружил гору в форме пирамиды. Новые фотографии были сделаны с расстояния 4400 километров.

Всего шесть месяцев назад Церера наблюдалась в виде нескольких пикселей. Сейчас Dawn сближается с карликовой планетой на максимально близкое расстояние. К декабрю этого года космический аппарат будет находиться на высоте всего 360 километров над поверхностью Цереры, что ниже высоты полета Международной космической станции над Землей, пишет британская газета Daily Mail.

Пирамида на карликовой планете Церера

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Примечательно, что пирамидальная гора возвышается над относительно ровной поверхностью. По высоте эта возвышенность сравнима с массивом Монблан между Францией и Италией. Монблан, чья высота достигает 4810 метров, является самой высокой горой в Европе.

На другой фотографии видны еще несколько ярких пятен. Диаметр крупнейшего из обнаруженных светлых пятен составляет около девяти километров. Ученые склоняются к версии, что эти области образованы отражением солнечного света солью и льдом.

Пирамида на карликовой планете Церера

Первое загадочное пятно Dawn разглядел несколько месяцев назад. По мере сближения с планетой их количество стало расти. Исследователи уже успели насчитать до восьми пятен. На самом же деле их может быть еще больше.

Другие изображения демонстрируют участки со множеством линий и кратеров, разбросанных по всей поверхности Цереры, расположившейся в поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Об активности на ее поверхности в прошлом также свидетельствуют оползни и разрушенные структуры естественного происхождения.

Пирамида на карликовой планете Церера

Dawn, подоспевший к Церере 6 марта 2015 года, является первым космическим аппаратом, который посетил орбиты двух отдельных небесных тел в Солнечной системе. До этого он изучал протопланету Веста.

Пирамида на карликовой планете Церера

Аппарат Dawn пробудет на своей текущей орбите до 30 июня. В начале августа его и Цереру будет отделять расстояние всего 1450 километров.

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