Василий Головачев: Они здесь!

Василий Головачев не зря носит титул российского

писателя-фантаста № 1. Несколько десятков романов, тиражи его книг

исчисляются десятками миллионов. На днях писатель стал гостем

красноярского фестиваля фантастики «Вечные паруса».

И рассказал о том, почему русская фантастика лучше западной, кто

управляет человеческой цивилизацией и о чем будет его следующая книга.

Василий Васильевич, буквально несколько дней назад в книжных

магазинах Красноярска появилась ваша новая книга «Они здесь!» — сборник

рассказов об инопланетянах. Вы действительно считаете, что «они» —

здесь?

Конечно! Иначе, зачем бы понадобилось книгу писать? Я действительно

считаю, что они здесь, что пришельцы из других цивилизаций уже давно

управляют человечеством. То есть вся наша человеческая культура,

политика, экономика работают в режиме внешнего управления — и не так

важно, управление это идет дистанционно или через внедренных в разные

структуры замаскированных «агентов влияния» инопланетян. Можно над этим

шутить, можно смеяться, но есть статистика, есть политические известия,

есть Интернет, внимательное чтение которого позволяет заметить

определенную динамику, определенную систему. Система эта называлась

в разные времена по-разному, но принципы управления — они явно

привнесены откуда-то извне.

Вот другой вопрос, хорошо это или плохо. Я считаю, что хорошо. Потому

что мы ведь не знаем, какую цель ставят пришельцы, управляющие миром.

Чего они хотят добиться? Может, они хотят нам блага и оберегают

от каких-то неприятностей, не позволяют повторить чьи-то фатальные

ошибки. Может, они делают все, чтобы человечество поскорее выросло.

Или вымерло.

Не знаю. Я просто решил по-своему заострить эту проблему, привлечь к ней внимание.

Получается, что инопланетяне, как некий высший разум, могут

и карать, и миловать. Интересно, а писатели-фантасты верят в бога?

Вот вы, например?

В христианского бога я не верю, я материалист, рационалист. Я считаю,

что вся природа сама по себе разумна. Что существует некая воля,

которая выше человеческой воли, выше человечества как разумной системы.

И она намного умнее человека, потому что человечество, на мой взгляд,

находится сегодня в зачаточном, в младенческом состоянии. Я часто говорю

об этом в своих книгах. Природа есть некая чрезвычайно сложная система,

которую мы пока не в силах познать. И наши отношения с этой системой,

сущностью, назовите как хотите — это отношения ребенка и взрослого.

У нас и представления о боге какие-то ребяческие, уж простите: какой-то

волхв, седой старец с длинной бородой, сидит на облаке, за всем

присматривает… Нет такого, это наши фантазии, наши иллюзии.

Мы (человечество) еще не вышли из детской, и наши верования, наши

религиозные системы только уводят человека от истинного познания

окружающего мира.

На вашем форуме вы постоянно общаетесь с читателями, которые

высказывают свое мнение о том, где вы правы, где неправы в своих книгах.

Но я ни разу не встречал, чтобы с вами полемизировал кто-то из коллег.

Это не принято у писателей-фантастов — обсуждать книги друг друга?

Для того, чтобы полемизировать, нужны аргументы, а у них их нет.

Пишу ли я о дальнем космосе, или о России, или о будущем, я всегда

аргументирую свою позицию, свои гипотезы. Кто со мной будет спорить? Тем

более у коллег-писателей созданы свои системы, свои картины мира,

которые я не хочу обсуждать. Вот, например, Сергей Лукьяненко поделил

весь мир на черное и белое, дневной и ночной дозор. Но если смешать черное и белое, получится серое! А я не хочу ни быть апологетом серой системы, ни спорить с ее апологетами.

А кто из современных фантастов вам интересен?

Пишут многие… Но если вы хотите получить мои рекомендации,

их не будет. Я неплохого мнения о книгах Вадима Панова, Олега Дивова,

Владимира Васильева, Михаила Успенского, Андрея Белянина (несмотря

на комический контекст его текстов).

А Бушков?

Когда-то я с удовольствием читал его книги, особенно цикл про

Сварога — это действительно талантливо придумано и написано. Мне

не нравится то, что Бушков стал писать позже, все эти теории заговоров,

альтернативные сценарии истории… Это все псевдоистория,

псевдополитика, и мне неинтересно. Интересно, когда человек создает

собственные миры, а не проводит ревизию нашего.

Но все названные вами писатели в жанре фантастики работают

уже не меньше 15 лет. А из молодого поколения, из начинающих фантастов

кто вам кажется самым многообещающим?

Увы, никто. Я почти не читаю фантастику молодых. Кроме тех случаев,

когда работаю в жюри конкурсов. У меня на это, к сожалению, не остается

времени.

Фантастика — это жанр предсказаний? Вот как раз на днях

отмечается 100 лет роману Конан Дойля «Затерянный мир». Классика жанра,

один из самых популярных фантастических романов, но при этом ни одно

из предсказаний Конан Дойля за сто лет не исполнилось. Какие из ваших

предсказаний, вы считаете, сбудутся?

Писатель-фантаст — не пророк, вот что надо понимать. Я тоже

не предсказатель, не футуролог. Мне интересно, как человек будет

действовать в каких-то экстремальных, специально созданных фантазией

автора обстоятельствах. Вот это важно — психология, отношения, опыт.

А то, что по ходу действия можно высказать какие-то предсказания…

ну что ж, какие-то сбудутся, какие-то — нет, для меня это неважно.

Фантастика не предсказывает события, она предвосхищает открытия. Как

мне удалось предвосхитить некоторые концепции исследования времени.

Например, в романе «ВВГ». Уже после моих книг серьезные ученые,

работающие в этом направлении, пришли к тем же выводам, что и я.

А серьезные ученые читают фантастику? Вы их встречали среди своих читателей?

И немало. Несколько интересных писем я получал: «Василий Васильевич,

мы только начинаем работать над этой проблемой, а вы уже написали, как

она будет решена».

Вам не хотелось написать реалистичный роман?

Нет,

никогда. Мне неинтересна реальность как таковая. Мне интересны

ее отдельные составляющие: магия, фантазия, романтика — то, что делает

реальность непредсказуемой, интересной, переливающейся. Мне интересен

драйв, изменения человеческой природы, когда в начале романа он был

одним, а к концу изменился — и важно, чтобы люди заметили эти изменения.

Почему вас так мало экранизируют? Вот недавно вышел фильм «Запрещенная реальность» по роману «Смерш-2». Он вам понравился?

Там есть, к сожалению, многое из того, с чем я не согласен. Хотя

я сам писал сценарий к фильму, но сценарий и окончательное воплощение —

совсем не одно и то же. Поэтому на создателей фильма я рассержен.

Я не люблю «игровую фантастику», типа «Аватара» —

вот наши, вот враги, постреляли, все хорошо закончилось. А фантастика

куда тоньше, глубже, парадоксальнее, чем обычное развлечение.

Русская фантастика сложнее западной?

Гораздо! Намного! Потому что и жизнь у нас более сложная, оттого

и фантастика такая же. Мы живем умнее, мы живем сложнее, мы ищем

справедливость, чего, кстати, нет в западной фантастике — я имею в виду,

нет в форме какого-то жанрообразующего мотива. Я тоже много пишу о том,

что в России жизнь хоть и тяжелая, но интересная.

Следующий ваш роман будет тоже об этом?

Не буду раскрывать карты. Он уже написан, названия пока нет. Но там

я опять обратился к теме, которую никто из фантастов не раскрывал.

О чем — тоже не буду говорить.

Ну, хоть рабочее название скажите.

«Приключения фармаконавта». Я думаю, получилась отличная книга.

Аркадий Суховольский, интернет-газета Newslab.ru