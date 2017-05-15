Человек всегда заранее планирует долгожданный отпуск. Он выбирает страну, рассматривает места посещения, узнает, где можно подешевле приобрести авиабилеты. В настоящее время это получится сделать с сервисом



Tickets.by, который функционирует на протяжении девяти лет и радует клиентов своими выгодными предложениями.

О сайте

Являясь частью всемирно известного холдинга Tickets Travel Network, ресурс завоевывает все большую любовь своих посетителей. Это в первую очередь связано с выгодными предложениями. К примеру, приобрести билеты можно по программе лояльности, которая вернет на вашу карту 1 процент с каждой покупки. Также вы имеете возможность подписаться на рассылку, благодаря которой на вашу электронную почту будут поступать самые интересные и выгодные предложения.

Сервис сотрудничает с семисот пятьюдесятью авиакомпаниями. На сайте есть независимый рейтинг, который позволит глазами клиентов узнать подробнее о каждой из них. После поездки вы тоже сможете оставить отзыв о компании, услугами которой пользовались. В любые день недели и время суток специалисты ответят на все интересующие вопросы.

Об услугах

Сегодня можно избежать поездки в авиакомпанию и долгих очередей, оформив билет на сервисе и выбрав подходящие рейс и место в самолете. Вы также имеете возможность забронировать номер в отеле, определившись с вариантом по реальным фотографиям. Получается, что сервис Tickets.by — это хорошее предложение для людей, желающих отправиться в путешествие без лишних затрат и при этом получить хорошее качество обслуживания.

tickets.by