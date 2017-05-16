Невидимый провожатый

В лихие девяностые, когда хороших книг было не достать, в нашем городе прямо на улице проводили лотерею. Разыгрывали 25 томов «Библиотеки приключений».

Желающих было много, но я решила рискнуть. Купила лотерейный билет и заполнила его цифрами дней рождения моих детей. Девочка лет шести доставала из барабана билеты. И вдруг я услышала свою фамилию. Это была, пожалуй, самая большая удача в моей жизни.

Я решила, что это знак свыше. Записалась в клуб книголюбов, оттуда получила направление в книжный магазин. Раз в неделю мне выдавали для распространения научно-популярную литературу. А в награду за бесплатную, по сути, работу (всю выручку я сдавала в магазин) продавали по себестоимости с десяток дефицитных художественных книг. Так я пополняла свою домашнюю библиотеку.

Мне тогда в голову пришла отличная идея. Я попросила заведующую местного гастронома разрешить мне продавать книги в торговом зале. Слово «аренда» тогда даже не знали. Мне ставили в зале столик, а я раскладывала на нем книги. Первыми покупателями стали продавцы гастронома. Торговля у меня шла бойко. И к вечеру от продажи научно-популярных (даже не художественных!) книг набиралась солидная сумма.

И вот как-то раз, незадолго до закрытия гастронома, я заметила, что меня «пасут». Стайка подростков-наркома-нов терлась около моего прилавка. Несколько ребят стояли на крыльце. Явно ждали, когда я с деньгами пойду домой. Даже продавцы гастронома заметили слежку и предупредили меня. Но что я могла сделать? Не ночевать же в магазине.

Было очень страшно. Недавно в нашем районе подростки-наркоманы напали на почтальона, разносившего пенсии. Они сломали мужчине руку, отобрали деньги. А еще я знала, что раньше у этого же гастронома сидел нищий старик, просящий милостыню. И его недавно нашли мертвым. Ходили слухи, что наркоманы забили его насмерть, забрав выручку.

Я лихорадочно перебирала в уме разные варианты. Сотовых телефонов тогда еще не было. Да и в любом случае муж не смог бы меня встретить — он еще был на работе. За окном темнело. Время закрытия гастронома неумолимо приближалось. Оставалось надеяться только на Бога.

Наркоманы сидели на крылечке у входа в магазин, поджидая меня. Я стала молиться. Прочитала молитвы: «Отче наш», «Богородице, Дево, радуйся». Потом сложила непроданные книги в две стопки, перевязала их бечевкой, а деньги спрятала во внутренний карман пальто.

«Господи, на тебя только и уповаю», — прошептала я и шагнула в сумерки. Подростки ожидали моего выхода. И вдруг они в испуге шарахнулись в разные стороны. Я без помех направилась домой.

Я шла темным переулком, в страхе прислушиваясь к гулкому звуку своих шагов. Изредка оглядывалась — не крадется ли за мной кто-нибудь? И тут я увидела в свете уличного фонаря, что навстречу мне идут Элеонора Петровна — моя коллега — и ее муж. Видно, возвращались из гостей. Мы поздоровались.

Минут через двадцать я влетела в подъезд своего дома. На следующий день я пришла на свою основную работу и увидела лукавую улыбку Элеоноры Петровны.

— Что за кавалер был с тобой вчера? — спросила она. — Не любовника ли ты завела?

— Какого любовника? О чем ты? -спросила я в недоумении.

— Не отвертишься! Мы же с мужем видели тебя. Ты шла под руку с высоким военным. Ну, признавайся, кто это был?

— Да ты что! — воскликнула я. — Никакого военного не было. Я была одна. Все это тебе показалось.

Но Элеонора только ухмыльнулась. А я задумалась. Кто же это был рядом со мной? От какого провожатого шарахнулась стайка наркоманов? Этот случай так и остался для меня загадкой. Выходит, мои молитвы были услышаны!

Людмила ЮРЧЕНКО, г. Находка