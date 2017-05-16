Загадочные сны-видения, после которых наступало внезапное излечение от болезни

Три истории от трех разных женщин, которые приведены в этой статье, повествуют о путешествиях человеческого сознания по головокружительным просторам «внутреннего фантастического мира», а даже, может быть, и за его пределами. Для всех трех женщин их переживания в ходе тех путешествий носили на удивление реалистичный характер.

История Елизаветы Громовой

Елизавета Громова из Казани попала в больницу с диагнозом «язва желудка». Болезнь оказалась слишком запущенной. По мнению врачей, тут без операции невозможно было обойтись. За несколько дней до операции Громовой приснился яркий, очень отчетливый сон.

«Снится мне, — рассказывала она, — что иду я по знакомой улице, где жила в детстве. И вдруг примечаю в стене дома маленькую зеленую дверцу, которой там никогда не было. Я открыла дверцу и обнаружила, что она ведет в красивый садик с мраморным фонтаном. И тут сон вдруг оборвался. Но главное не в этом! Проснулась я с ощущением, что выздоровела. И точно, исследования показали, что рана внезапно зарубцевалась. С тех пор она не беспокоила меня ни разу!»

История Тамары Л.

Москвичка Тамара Л. — по профессии программист. Она страдала тяжелым заболеванием глаз. Начал атрофироваться глазной нерв. Дело шло к полной слепоте. Врачи ничем не могли помочь ей.

«Сейчас уже не помню, как точно называлась та книга. Она попала мне в руки совершенно случайно. Мы с мамой возвращались из Ярославля. Молодой мужчина, сидевший в электричке рядом со мной, лениво перелистывал томик в красной обложке. Потом попутчик задремал, и книжка выпала из его рук на пол. Я подняла ее и зачем-то открыла.

Наверное мой ангел-хранитель подтолкнул меня сделать это. Ведь мне при моем зрении категорически запрещено было читать в тряском транспорте при плохом освещении. Но я открыла книгу и сразу натолкнулась на главу о том, как шаманы путешествуют в «Подземное царство» в поисках исцеления. Почему-то мне сразу поверилось, что подобное путешествие и есть мой единственный шанс…

Дома я стала тщательно готовиться к путешествию. Автор книги рекомендовал записать на магнитофон десять минут четкого барабанного ритма, который должен сопровождать по дороге «туда», потом четыре резких удара — сигнал к возвращению, потом две минуты ускоренного ритма для дороги обратно и еще четыре удара — сигнал к окончанию путешествия.

С помощью двух карандашей и пустой банки из-под кофе я записала требуемый аккомпанемент. Потом дождалась, когда дома никого не было, задернула шторы, надела наушники и легла на диван. Автор книги рекомендовал несколько минут полежать спокойно, мысленно представляя себе какое-нибудь отверстие — нору в земле, или дупло в дереве, или пещеру. А потом, включив запись с ритмическими ударами, начинать мысленное путешествие.

Я так и сделала. Нора, куда я попала, круто уходила в глубину. Она была узкой и тесной. Ощущения были настолько реальны, что порой меня охватывал страх — не дай Бог, застряну! Тогда я напоминала себе, что это лишь мысленное путешествие. Постепенно туннель стал более пологим и широким.

Я бодро шагала в такт барабанному бою. Почему-то вспомнилась «Алиса в стране чудес», как она нырнула в кроличью нору и что из этого йогом получилось. Неужели Льюис Кэрролл тоже знал о магических приемах древних шаманов?

Внезапно туннель закончился. Я оказалась в огромной пещере. Она была залита ярким солнечным светом. На зеленом лугу паслись коровы. На берегу небольшого голубого озера стоял древний замок. Это была прекрасная картинка. От замка навстречу мне шел человек. Он приветствовал меня взмахом руки. Затем сказал:

— Мы давно уже ждем тебя…

Потом мы долго сидели на берегу ручья и беседовали. Я жаловалась ему на свою жизнь и свои болячки. А он обещал, что теперь, когда я догадалась прийти к нему, все будет хорошо. Потом он велел мне промыть глаза водой из ручья. Я так и сделала. Тут раздались четыре громких удара.

— Тебе пора возвращаться, — сказал он мне.

Обратный путь пролетел как одно мгновение. Открыла глаза — лежу в комнате на диване. И ведь понимаю, что не спала, но так ярко помнится красивый луг в пещере, замок, мой добрый собеседник. Что это?

Однако самое главное выяснилось во время очередного визита к врачу. Мое зрение стало стремительно улучшаться. С тех пор я всем знакомым и незнакомым рекомендую этот метод».

История Л. Большедворской из Иркутска:

«То, о чем хочу рассказать, произошло в 1999 году. Я серьезно заболела и долгое время не могла вставать с постели. Однажды, оставшись совсем одна, взмолилась:

— Господи! Да когда же все это кончится?!

Ни на что, конечно, я не рассчитывала. Однако… Буквально сразу перед моими закрытыми глазами темнота стала расступаться, поплыла рваными тучами, и между ними я увидела светло-сиреневый свет. А в голове прозвучал голос:

— Иди за мной.

Так же мысленно я ответила:

— Как же я пойду, если у меня нет сил?

Дунул легкий ветерок, и я как будто полетела и очутилась перед огромной насыпью, на которой стояло здание с куполами и полукруглыми арками. Вокруг него шел широкий ров, из которого поднимался частокол из огромных свечей. Свечи медленно двигались по кругу.

Тут я снова услышала тот же голос:

— Смотри, сколько жизни в тебе осталось.

Я смотрела на двигающиеся свечи и увидела среди них две, проплывавшие мимо меня, — они еле-еле теплились. Тут новый порыв легкого ветерка перенес меня через ров со свечами в комнату внутри здания, очень светлую и красиво расписанную по стенам голубым рисунком. Комната была с огромными окнами, между которыми висело зеркало, отражавшее текущую воду.

Я обернулась, ища глазами, где же тут вода, и посмотрела на пол. Посередине комнаты было небольшое озерко. По его другую сторону, повернувшись ко мне спиной, стоял высокий седовласый человек, одетый в белую ризу, расшитую золотым узором.

Я мысленно спросила его:

— Кто ты?

На что получила ответ:

— Тебе рано еще знать меня. Оденься…

И тотчас меня плотно окутала ткань, точно такая же, из которой была сшита его риза. Опять — порыв ветерка, и незримые руки осторожно меня положили на поверхность озерка. Кто-то невидимый стал катать меня по воде. При этом я не погружалась в нее и не ощущала влаги, но откуда-то знала, что вся она впитывается в ткань, которой было обмотано мое тело.

После этого я очутилась где-то под землей, в узком туннеле, в стенах которого были сделаны застекленные ниши. От этих ниш исходило сияние. Под потолком горели там свечи, а между ними висели беломраморные мощи. Я шла за человеком в расписной ризе, и на меня сверху сыпалась белая пыль от мощей, которую я старалась отряхнуть с себя. Однако голос впереди идущего строго произнес:

— Не отряхивай! В этом — твое исцеление…

Через какое-то время видение пропало. А на следующий день я впервые за долгое время самостоятельно встала на ноги — свершилось чудо! Не знаю, как объяснить свое исцеление. Может быть, Высшие Силы сжалились надо мною? Или же все это лишь привиделось мне, и сам организм провел психотерапию? Не знаю. Но факт в том, что чудо было, и теперь я здорова».

Что же это было? Если это были просто-напросто некие странные парадоксальные сны, то тогда почему после возвращений из своих «внутренних фантастических» вояжей неведомо куда все три женщины, как сговорившись, внезапно выздоровели от различных тяжелых заболеваний?

Конечно, обескураживает мысль, что мы, люди, обладаем, может быть, способностью изредка наведываться в некие отличные от нашего миры. Более того, оказавшись там, мы даже способны соучаствовать в каких-то процессах, протекающих за пределами привычной нам реальности и даже отчасти понимать происходящее.