Пастор хотел пройти по воде как Иисус и был съеден крокодилами

Священник церкви Святых последних дней погиб утром 13 мая. Перед этим он в сопровождении своих последователей пришел на берег реки, известной как Крокодиловая. Пастор собирался продемонстрировать прихожанам силу веры, повторив деяние Иисуса, прошедшего по воде. По словам учеников, перед этим Мтетва усиленно молился в течение недели.

Священник зашел в реку примерно на тридцать метров, после чего на него напали три крокодила, которые быстро утащили пастора под воду. Прибывшие на место происшествия спустя тридцать минут спасатели уже ничего не смогли сделать. Очевидцы сообщили, что в результате от Мтетвы остались только сандалии и нижнее белье.